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Головна Психологія Змінять ваше тіло за місяць — п'ять корисних ранкових ритуалів

Змінять ваше тіло за місяць — п'ять корисних ранкових ритуалів

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 06:33
Корисні ранкові ритуали, що змінять вас назавжди — мають бути у кожного
Дівчина п'є каву зранку. Фото: Freepik
Ключові моменти Як правильно починати ранок

Ранок — найпродуктивніша пора дня. Важливо розпочинати його правильно, аби позитивно впливати як на фізичне, так і на психологічне здоров'я.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Як правильно починати ранок

Склянка теплої води

Це допоможе запустити метаболізм краще за будь-яку каву. Протягом ночі організм втрачає багато води, тож це найпростіший спосіб прискорити обмін речовин й додати тілу енергії.

Дві хвилини на сонці

Насолодіться промінчиками без окулярів і не через вікно. Це допоможе зарядитись енергією на ввесь день й вбереже від млявості та безсоння.

Як правильно починати ранок
Дівчина в окулярах. Фото: Freepik

Глибокі вдихи животом

Така проста вправа активує нервову систему зранку та знизить рівень стресу. Саме діафрагмальне дихання покращує травлення та запускає режим відновлення тіла.

Контрастний душ

Тільки 30 секунд холодної води викличе викид норадреналіну й запустить термогенез. Крім того, це додатково зміцнить імунітет та покращить настрій.

Білковий сніданок

Важливо робити це в першу годину після пробудження. Таке приймання їжі нормалізує рівень цукру в крові на весь день.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які п'ять простих звичок допоможуть стати кращою версією себе.

Також ми розповідали про те, яка одна звичка дозволить прожити до 100 років.

звички поради ранок тіло ритуали
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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