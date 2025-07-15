Корисні ранкові ритуали, що змінять вас назавжди — мають бути у кожного

Дівчина п'є каву зранку. Фото: Freepik

Ранок — найпродуктивніша пора дня. Важливо розпочинати його правильно, аби позитивно впливати як на фізичне, так і на психологічне здоров'я.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Склянка теплої води

Це допоможе запустити метаболізм краще за будь-яку каву. Протягом ночі організм втрачає багато води, тож це найпростіший спосіб прискорити обмін речовин й додати тілу енергії.

Дві хвилини на сонці

Насолодіться промінчиками без окулярів і не через вікно. Це допоможе зарядитись енергією на ввесь день й вбереже від млявості та безсоння.

Дівчина в окулярах. Фото: Freepik

Глибокі вдихи животом

Така проста вправа активує нервову систему зранку та знизить рівень стресу. Саме діафрагмальне дихання покращує травлення та запускає режим відновлення тіла.

Контрастний душ

Тільки 30 секунд холодної води викличе викид норадреналіну й запустить термогенез. Крім того, це додатково зміцнить імунітет та покращить настрій.

Білковий сніданок

Важливо робити це в першу годину після пробудження. Таке приймання їжі нормалізує рівень цукру в крові на весь день.

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