Полезные утренние ритуалы, которые изменят вас навсегда — должны быть у каждого

Изменят ваше тело за месяц — пять полезных утренних ритуалов
Утро — самое продуктивное время дня. Важно начинать его правильно, чтобы положительно влиять как на физическое, так и на психологическое здоровье.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Как правильно начинать утро
Стакан теплой воды
Это поможет запустить метаболизм лучше любого кофе. В течение ночи организм теряет много воды, поэтому это самый простой способ ускорить обмен веществ и добавить телу энергии.
Две минуты на солнце
Насладитесь лучиками без очков и не через окно. Это поможет зарядиться энергией на весь день и убережет от вялости и бессонницы.
Глубокие вдохи животом
Такое простое упражнение активирует нервную систему утром и снизит уровень стресса. Именно диафрагмальное дыхание улучшает пищеварение и запускает режим восстановления тела.
Контрастный душ
Только 30 секунд холодной воды вызовет выброс норадреналина и запустит термогенез. Кроме того, это дополнительно укрепит иммунитет и улучшит настроение.
Белковый завтрак
Важно делать это в первый час после пробуждения. Такой прием пищи нормализует уровень сахара в крови на весь день.
Напомним, ранее мы писали о том, какие пять простых привычек помогут стать лучшей версией себя.
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