Полезные утренние ритуалы, которые изменят вас навсегда — должны быть у каждого

Девушка пьет кофе с утра. Фото: Freepik

Утро — самое продуктивное время дня. Важно начинать его правильно, чтобы положительно влиять как на физическое, так и на психологическое здоровье.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Как правильно начинать утро

Стакан теплой воды

Это поможет запустить метаболизм лучше любого кофе. В течение ночи организм теряет много воды, поэтому это самый простой способ ускорить обмен веществ и добавить телу энергии.

Две минуты на солнце

Насладитесь лучиками без очков и не через окно. Это поможет зарядиться энергией на весь день и убережет от вялости и бессонницы.

Девушка в очках. Фото: Freepik

Глубокие вдохи животом

Такое простое упражнение активирует нервную систему утром и снизит уровень стресса. Именно диафрагмальное дыхание улучшает пищеварение и запускает режим восстановления тела.

Контрастный душ

Только 30 секунд холодной воды вызовет выброс норадреналина и запустит термогенез. Кроме того, это дополнительно укрепит иммунитет и улучшит настроение.

Белковый завтрак

Важно делать это в первый час после пробуждения. Такой прием пищи нормализует уровень сахара в крови на весь день.

Напомним, ранее мы писали о том, какие пять простых привычек помогут стать лучшей версией себя.

Также мы рассказывали о том, какая одна привычка позволит прожить до 100 лет.