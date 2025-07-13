Спорт корисний для ментального здоров'я — які вправи найефективніші

Жінки займаються спортом. Фото: Pexels

Спорт може врятувати не тільки фізичне, а й психологічне здоров'я. Найкраще займатись вправами кілька разів на тиждень. Це знизить рівень стресу та допоможе уникнути депресії.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Бокс

Цей вид спорту допоможе побороти агресію та злість. Ви врятуєте свою психіку, виливаючи емоції на рингу. Особливо це буде актуально для тих, хто звик тримати все в собі й не ділитись почуттями з іншими. Бокс дійсно допоможе вивільнити негатив та стати спокійнішою людиною.

Дівчина займається спортом. Фото: Pexels

Танці

Такий вид спорту допоможе побороти комплекси та повірити в себе. Танці розвивають чуттєвість та грацію. Можна обрати групові чи індивідуальні заняття, танцювати вдома чи в професійній студії. У будь-якому випадку таке хобі допоможе налагодити сон, підвищити рівень енергії та настрій.

Плавання

Спробуйте плавати 2-3 рази на тиждень, і ви здивуєтесь від того, як зміниться ваш психічний стан. Такий вид спорту допоможе краще справлятись зі стресом та розслабитись. Це така собі йога, яка навчить вас відчувати момент і насолоджуватись ним, забуваючи про всі проблеми.

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