Спорт полезен для ментального здоровья — какие упражнения самые эффективные

Спорт для души — три активности, которые поддержат вашу психику
Спорт может спасти не только физическое, но и психологическое здоровье. Лучше всего заниматься упражнениями несколько раз в неделю. Это снизит уровень стресса и поможет избежать депрессии.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Какие виды спорта помогут сохранить психику в порядке
Бокс
Этот вид спорта поможет побороть агрессию и злость. Вы спасете свою психику, изливая эмоции на ринге. Особенно это будет актуально для тех, кто привык держать все в себе и не делиться чувствами с другими. Бокс действительно поможет высвободить негатив и стать более спокойным человеком.
Танцы
Такой вид спорта поможет побороть комплексы и поверить в себя. Танцы развивают чувственность и грацию. Можно выбрать групповые или индивидуальные занятия, танцевать дома или в профессиональной студии. В любом случае такое хобби поможет наладить сон, повысить уровень энергии и настроение.
Плавание
Попробуйте плавать 2-3 раза в неделю, и вы удивитесь от того, как изменится ваше психическое состояние. Такой вид спорта поможет лучше справляться со стрессом и расслабиться. Это такая себе йога, которая научит вас чувствовать момент и наслаждаться им, забывая обо всех проблемах.
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