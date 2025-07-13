Спорт полезен для ментального здоровья — какие упражнения самые эффективные

Женщины занимаются спортом. Фото: Pexels

Спорт может спасти не только физическое, но и психологическое здоровье. Лучше всего заниматься упражнениями несколько раз в неделю. Это снизит уровень стресса и поможет избежать депрессии.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Какие виды спорта помогут сохранить психику в порядке

Бокс

Этот вид спорта поможет побороть агрессию и злость. Вы спасете свою психику, изливая эмоции на ринге. Особенно это будет актуально для тех, кто привык держать все в себе и не делиться чувствами с другими. Бокс действительно поможет высвободить негатив и стать более спокойным человеком.

Девушка занимается спортом. Фото: Pexels

Танцы

Такой вид спорта поможет побороть комплексы и поверить в себя. Танцы развивают чувственность и грацию. Можно выбрать групповые или индивидуальные занятия, танцевать дома или в профессиональной студии. В любом случае такое хобби поможет наладить сон, повысить уровень энергии и настроение.

Плавание

Попробуйте плавать 2-3 раза в неделю, и вы удивитесь от того, как изменится ваше психическое состояние. Такой вид спорта поможет лучше справляться со стрессом и расслабиться. Это такая себе йога, которая научит вас чувствовать момент и наслаждаться им, забывая обо всех проблемах.

Напомним, ранее мы писали о том, как мобильные игры влияют на психологическое состояние человека.

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