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Головна Психологія Як мобільні ігри впливають на психіку — не все так просто

Як мобільні ігри впливають на психіку — не все так просто

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 17:50
Як мобільні ігри впливають на психіку людини — ось що це робить із мозком
Дівчина грає в мобільну гру. Фото: Freepik
Ключові моменти Чи дійсно мобільні ігри шкодять емоційному здоров'ю

Мобільні ігри стали для багатьох можливістю швидко розслабитись. Однак існує думка про те, що для психіки така розвага дуже шкідлива.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Чи дійсно мобільні ігри шкодять емоційному здоров'ю

Мобільні ігри можуть мати як негативний, так й позитивний вплив на психіку. Зокрема, в людини справді може розвиватись залежність від такого заняття. Якщо гра стає основою життя, варто вчасно це помітити та спробувати виправити. Адже через таку ігроманію можна мати проблеми на роботі, навчанні чи навіть в особистому житті.

Крім того, перенасичення таким хобі може порушувати сон й негативно впливати на фізичний стан. Зрештою це призведе до депресії, тривожності та проблем з увагою. 

Чи дійсно мобільні ігри шкодять емоційному здоров'ю
Дівчина тримає телефон в руках. Фото: Pexels

При цьому, мобільна гра може стати хорошою вправою для мозку. Адже, аби пройти рівні, доводиться прораховувати свої кроки, вибудовувати стратегію та розвивати логіку. Крім того, ігри можуть покращувати увагу та пам'ять.

Ще одна перевага такої розваги — викид дофаміну. Завдяки цьому людина відчуває задоволення та може забути про проблеми. До того ж таке хобі дозволить знайти нових друзів, які розділять таке захоплення з вами.

Підуть мобільні ігри на користь чи на шкоду залежить від того, скільки часу ви будете цьому приділяти. Важливо тримати баланс та не впадати у крайнощі, аби ваша психіка була в порядку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які хобі змусять ваш мозок працювати потужніше.

Також ми розповідали про те, які книги з психології варто прочитати усім.

психологія комп'ютерні ігри мозок цікаві факти психіка
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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