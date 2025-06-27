Книги з саморозвитку, які стали найпопулярнішими у 2025 році — їх купують усі

Дівчина читає книгу. Фото: Freepik

Змінять ставлення до життя, навчать себе любити та допоможуть знайти мотивацію для руху — книги з психології можуть повністю поміняти вас. У 2025 році читачі найбільше полюбили п'ять таких книг. Деякі з них мають елементи автобіографії, а якісь — корисні поради про те, як налагодити життя.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Кращі книги для саморозвитку

"Тією горою є ви. Як перетворити самосаботаж на самовдосконалення". Бріанна Вест

Внутрішній опір можна перетворити на поштовх до змін. Ця книга навчить вас це робити. Вона показує, що самосаботаж, який став причиною сотень нездійснених мрій та бажань, можна побороти. Ця книга не просто мотивуватиме вас, а змусить взяти відповідальність за власне життя.

Книга "Тією горою є ви. Як перетворити самосаботаж на самовдосконалення". Фото з Instagram

"Есенціалізм. Мистецтво визначати пріоритети". Ґреґ МакКеон

Цей практичний посібник допоможе зосередитися на тому, що справді є важливим. Автор доводить, що продуктивність — це не про кількість справ, а про здатність відкидати зайве. Після прочитання ви точно навчитесь робити те, що справді має значення.

Книга "Есенціалізм. Мистецтво визначати пріоритети". Фото з Instagram

"Зелене світло". Меттью Макконахі

Ця мотиваційна автобіографічна розповідь створена на основі щоденників Макконахі. Актор вів їх упродовж понад трьох десятиліть. Він не просто ділиться спогадами про кар'єру чи злети й падіння, а й розповідає про те, як знайти сенс у звичайному.

Книга "Зелене світло". Фото з Instagram

"Стіни в моїй голові. Жити з тривожністю і депресією". Володимир Станчишин

Більшість людей, що живуть з депресією та тривожністю, часто не усвідомлюють, що насправді з нею відбувається. Ця книга пояснить складні психічні процеси простою мовою та допоможе пізнати страхи та зрозуміти, як їх побороти.

Книга "Стіни в моїй голові. Жити з тривожністю і депресією". Фото з Instagram

"Переломний рік. 365 днів, щоб стати людиною, якою ви справді хочете бути". Бріанна ВестМеттью

Ця книга — справжній дороговказ для тих, хто хоче змінити себе і своє життя. Вона підкаже, з чого почати. 365 коротких, але глибоких мотиваційних текстів надихатимуть вас робити маленькі кроки назустріч собі щодня.

Книга "Переломний рік. 365 днів, щоб стати людиною, якою ви справді хочете бути". Фото з Instagram

Це не просто книги, а справжні інструкції для тих, хто хоче змінити життя назавжди. Вони підкажуть з чого почати та куди рухатись, аби досягнути бажаного.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які книги з психології допоможуть вам подивитись на життя по-новому.

Також ми розповідали про те, які книги навчать вас швидко досягнути успіху в будь-якій справі.