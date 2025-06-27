Книги по саморазвитию, которые стали самыми популярными в 2025 году — их покупают все

Девушка читает книгу. Фото: Freepik

Изменят отношение к жизни, научат себя любить и помогут найти мотивацию для движения — книги по психологии могут полностью поменять вас. В 2025 году читатели больше всего полюбили пять таких книг. Некоторые из них имеют элементы автобиографии, а какие-то — полезные советы о том, как наладить жизнь.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Лучшие книги для саморазвития

"Той горой являетесь вы. Как превратить самосаботаж в самосовершенствование". Брианна Уэст

Внутреннее сопротивление можно превратить в толчок к изменениям. Эта книга научит вас это делать. Она показывает, что самосаботаж, который стал причиной сотен несбывшихся мечтаний и желаний, можно побороть. Эта книга не просто будет мотивировать вас, а заставит взять ответственность за собственную жизнь.

Книга "Той горой являетесь вы. Как превратить самосаботаж в самосовершенствование". Фото из Instagram

"Эссенциализм. Искусство определять приоритеты" Грег МакКеон

Это практическое пособие поможет сосредоточиться на том, что действительно важно. Автор доказывает, что продуктивность — это не о количестве дел, а о способности отбрасывать лишнее. После прочтения вы точно научитесь делать то, что действительно имеет значение.

Книга "Эссенциализм. Искусство определять приоритеты". Фото из Instagram

"Зеленый свет". Мэттью Макконахи

Этот мотивационный автобиографический рассказ создан на основе дневников Макконахи. Актер вел их на протяжении более трех десятилетий. Он не просто делится воспоминаниями о карьере или взлетах и падениях, но и рассказывает о том, как найти смысл в обычном.

Книга "Зеленый свет". Фото из Instagram

"Стены в моей голове. Жить с тревожностью и депрессией". Владимир Станчишин

Большинство людей, живущих с депрессией и тревожностью, часто не осознают, что на самом деле с ней происходит. Эта книга объяснит сложные психические процессы простым языком и поможет познать страхи и понять, как их побороть.

Книга "Стены в моей голове. Жить с тревожностью и депрессией". Фото из Instagram

"Переломный год. 365 дней, чтобы стать человеком, которым вы действительно хотите быть". Брианна ВестМеттью

Эта книга — настоящий путеводитель для тех, кто хочет изменить себя и свою жизнь. Она подскажет, с чего начать. 365 коротких, но глубоких мотивационных текстов будут вдохновлять вас делать маленькие шаги навстречу себе каждый день.

Книга "Переломный год. 365 дней, чтобы стать человеком, которым вы действительно хотите быть". Фото из Instagram

Это не просто книги, а настоящие инструкции для тех, кто хочет изменить жизнь навсегда. Они подскажут с чего начать и куда двигаться, чтобы достичь желаемого.

Напомним, ранее мы писали о том, какие книги по психологии помогут вам посмотреть на жизнь по-новому.

Также мы рассказывали о том, какие книги научат вас быстро достичь успеха в любом деле.