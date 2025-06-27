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Главная Психология Популярные книги по психологии 2025 — их должны прочитать все

Популярные книги по психологии 2025 — их должны прочитать все

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 17:50
Книги по саморазвитию, которые стали самыми популярными в 2025 году — их покупают все
Девушка читает книгу. Фото: Freepik
Ключові моменти Лучшие книги для саморазвития

Изменят отношение к жизни, научат себя любить и помогут найти мотивацию для движения — книги по психологии могут полностью поменять вас. В 2025 году читатели больше всего полюбили пять таких книг. Некоторые из них имеют элементы автобиографии, а какие-то — полезные советы о том, как наладить жизнь.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Лучшие книги для саморазвития

"Той горой являетесь вы. Как превратить самосаботаж в самосовершенствование". Брианна Уэст

Внутреннее сопротивление можно превратить в толчок к изменениям. Эта книга научит вас это делать. Она показывает, что самосаботаж, который стал причиной сотен несбывшихся мечтаний и желаний, можно побороть. Эта книга не просто будет мотивировать вас, а заставит взять ответственность за собственную жизнь.

Тією горою є ви. Як перетворити самосаботаж на самовдосконалення
Книга "Той горой являетесь вы. Как превратить самосаботаж в самосовершенствование". Фото из Instagram

"Эссенциализм. Искусство определять приоритеты" Грег МакКеон

Это практическое пособие поможет сосредоточиться на том, что действительно важно. Автор доказывает, что продуктивность — это не о количестве дел, а о способности отбрасывать лишнее. После прочтения вы точно научитесь делать то, что действительно имеет значение.

"Есенціалізм. Мистецтво визначати пріоритети". Ґреґ МакКеон
Книга "Эссенциализм. Искусство определять приоритеты". Фото из Instagram

"Зеленый свет". Мэттью Макконахи

Этот мотивационный автобиографический рассказ создан на основе дневников Макконахи. Актер вел их на протяжении более трех десятилетий. Он не просто делится воспоминаниями о карьере или взлетах и падениях, но и рассказывает о том, как найти смысл в обычном.

"Зелене світло". Меттью Макконахі
Книга "Зеленый свет". Фото из Instagram

"Стены в моей голове. Жить с тревожностью и депрессией". Владимир Станчишин

Большинство людей, живущих с депрессией и тревожностью, часто не осознают, что на самом деле с ней происходит. Эта книга объяснит сложные психические процессы простым языком и поможет познать страхи и понять, как их побороть.

"Стіни в моїй голові. Жити з тривожністю і депресією". Володимир Станчишин
Книга "Стены в моей голове. Жить с тревожностью и депрессией". Фото из Instagram

"Переломный год. 365 дней, чтобы стать человеком, которым вы действительно хотите быть". Брианна ВестМеттью

Эта книга — настоящий путеводитель для тех, кто хочет изменить себя и свою жизнь. Она подскажет, с чего начать. 365 коротких, но глубоких мотивационных текстов будут вдохновлять вас делать маленькие шаги навстречу себе каждый день.

"Переломний рік. 365 днів, щоб стати людиною, якою ви справді хочете бути". Бріанна ВестМеттью
Книга "Переломный год. 365 дней, чтобы стать человеком, которым вы действительно хотите быть". Фото из Instagram

Это не просто книги, а настоящие инструкции для тех, кто хочет изменить жизнь навсегда. Они подскажут с чего начать и куда двигаться, чтобы достичь желаемого.

Напомним, ранее мы писали о том, какие книги по психологии помогут вам посмотреть на жизнь по-новому.

Также мы рассказывали о том, какие книги научат вас быстро достичь успеха в любом деле.

психология книги советы саморазвитие самопознание
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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