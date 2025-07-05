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Главная Психология Как мобильные игры влияют на психику — не все так просто

Как мобильные игры влияют на психику — не все так просто

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2025 17:50
Как мобильные игры влияют на психику человека — вот что это делает с мозгом
Девушка играет в мобильную игру. Фото: Freepik
Ключові моменти Действительно ли мобильные игры вредят эмоциональному здоровью

Мобильные игры стали для многих возможностью быстро расслабиться. Однако существует мнение о том, что для психики такое развлечение очень вредно.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Действительно ли мобильные игры вредят эмоциональному здоровью

Мобильные игры могут иметь как негативное, так и положительное влияние на психику. В частности, у человека действительно может развиваться зависимость от такого занятия. Если игра становится основой жизни, стоит вовремя это заметить и попытаться исправить. Ведь из-за такой игромании можно иметь проблемы на работе, учебе или даже в личной жизни.

Кроме того, перенасыщение таким хобби может нарушать сон и негативно влиять на физическое состояние. В конце концов это приведет к депрессии, тревожности и проблемам с вниманием.

Чи дійсно мобільні ігри шкодять емоційному здоров'ю
Девушка держит телефон в руках. Фото: Pexels

При этом, мобильная игра может стать хорошим упражнением для мозга. Ведь, чтобы пройти уровни, приходится просчитывать свои шаги, выстраивать стратегию и развивать логику. Кроме того, игры могут улучшать внимание и память.

Еще одно преимущество такого развлечения — выброс дофамина. Благодаря этому человек чувствует удовольствие и может забыть о проблемах. К тому же такое хобби позволит найти новых друзей, которые разделят такое увлечение с вами.

Пойдут мобильные игры на пользу или во вред зависит от того, сколько времени вы будете этому уделять. Важно держать баланс и не впадать в крайности, чтобы ваша психика была в порядке.

Напомним, ранее мы писали о том, какие хобби заставят ваш мозг работать мощнее.

Также мы рассказывали о том, какие книги по психологии стоит прочитать всем.

психология компьютерные игры мозг интересные факты психика
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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