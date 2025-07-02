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Головна Психологія Які звички непомітно руйнують психіку — їх варто позбутись

Які звички непомітно руйнують психіку — їх варто позбутись

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2025 06:33
Які звички можуть несвідомо шкодити психіці — перевірте, чи є вони у вас
Дівчина плаче. Фото: Freepik
Ключові моменти Звички, що шкодять психіці

Так само як ми дбаємо про тіло, варто піклуватись й про емоційний стан. На нього можуть впливати різні фактори, зокрема, деякі звички, що, на перший погляд, здаються нешкідливими.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Звички, що шкодять психіці

Перфекціонізм

Прагнення до кращого — це звичайно добре, але бажання все робити ідеально може нашкодити. Часто досконалість є чимось недосяжним і виснажливим. Така токсична звичка може призвести до хронічного стресу, тривоги й виснаження.

Ігнорування стресу

Замовчування стресу може погіршити не тільки психічне здоров'я, а й фізичний стан людини. Не варто думати, що все пройде саме. Важливо визнати проблему та побороти її, аби не зробити ще більшою.

Звички, що шкодять психіці
Засмучена дівчина. Фото: Freepik

Нехтування турботою про себе

Догляд за собою — це один з головних аспектів психічного здоров'я. Через нехтування цим ви можете почуватися виснажливо. Піклування про себе має бути в пріоритеті й не варто цим нехтувати.

Забагато справ й обіцянок

Звичка брати на себе занадто багато справ на роботі чи стосунках може призвести до хронічного стресу та перевтоми. Не жертвуйте власним благополуччям заради інших, особливо, якщо вас про це ніхто не просить.

Прокрастинація

Постійне відкладання справ може наростити тривогу та викликати стрес. Така звичка забезпечить почуття провини та низьку самооцінку. Аби уникнути цього, розробляйте план того, що й коли вам варто зробити, й дотримуйтесь цього.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які фінські звички варто перейняти українцям, аби бути щасливішими.

Також ми розповідали про те, які звички мають нещасні люди — це псує їм все життя.

психологія звички поради цікаві факти психіка
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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