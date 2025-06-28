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Головна Психологія Щастя по-фінськи — звички, які варто перейняти українцям

Щастя по-фінськи — звички, які варто перейняти українцям

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 17:50
Звички мешканців найщасливішої країни у світі — вони мають бути в українців
Дівчина посміхається. Фото: Freepik
Ключові моменти Фінські звички, які допоможуть стати щасливішою людиною

Вже не вперше Фінляндія очолює рейтинг найщасливіших країн світу. Така статистика — не випадковість, а наслідок простих звичок, які роблять фінів щасливішими. Цим простим речам варто повчитись й українцям.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Фінські звички, які допоможуть стати щасливішою людиною

Щоденні прогулянки на природі

Для фінів прогулянки на свіжому повітрі — це стиль життя. Так вони знімають стрес та перезавантажують думки. Вистачить навіть маленької щоденної мандрівки в парк.

Обирати велосипед або ходьбу замість авто

Фіни також часто відмовляються від транспорту, віддаючи перевагу пішій ході чи велосипеду. Це не просто користь для здоров'я, а прояв піклування про екологію. Така щоденна руханка допомагає тримати мозок у формі.

Фінські звички, які допоможуть стати щасливішою людиною
Дівчина їде на велосипеді. Фото: Pexels

Загартовуватись холодною водою

Звичка приймати контрастний душ для фінів не екстрим. Це частина їхньої культури. Це підтримує імунітет та покращує кровообіг. Крім того, така звичка викликає приплив гормонів щастя.

Їсти просто, але збалансовано

Фіни харчуються смачно, але правильно. Вони їдять багато овочів, злаків, білків та мінімум перероблених продуктів. Солодощі, газована вода та фастфуд для фінів не норма, а виняток.

Фінські звички, які допоможуть стати щасливішою людиною
Корисна їжа. Фото: Pexels

Купувати менше, але якісніше

Фіни живуть за філософією мінімалізму. Вони вважають, що чим менше речей в домі, тим більше там простору і спокою. Люди віддають перевагу вживаним або екологічним речам, а непотріб продають чи віддають.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які звички є в нещасних людей. Ці речі псують їм життя.

Також ми розповідали про те, через які звички ви постійно втомлені. Вони крадуть енергію.

українці психологія Фінляндія звички поради
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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