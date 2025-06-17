Звички, що руйнують вашу самооцінку — перевірте, чи вони у вас є

Красива дівчина. Фото: Freepik

Деякі звички можуть ускладнювати вам життя та знецінювати вашу особистість в очах інших людей. Варто знати, про що саме йдеться, аби позбутися тих речей, які можуть негативно впливати на вас.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Часто просити вибачення та виправдовуватися

Звісно, впевнена в собі людина завжди може визнати свою провину та перепросити. Однак є й такі люди, які виправдовуються без причини. Вони просять вибачення навіть за ті ситуації, в яких взагалі немає їхньої вини. Така звичка знецінює їх в очах інших людей.

Невміння приймати компліменти

Деякі люди на будь-яку подяку чи похвалу реагують не позитивно, а негативно. Вони можуть заперечувати комплімент словами "та не вигадуй", чи "я нічого такого не зробила". Через таку реакцію люди дійсно починають думати, що ви нічого не варті.

Подруги говорять. Фото: Freepik

Приховування власних емоцій

Варто говорити людям, якщо вам була неприємна їхня поведінка. Поясніть свої почуття та донесіть позицію до співрозмовника. Не варто замикатись в собі, адже це тільки демонструватиме інфантилізм та незрілість.

Порівняння себе з іншими

Люди, які постійно себе порівнюють із кимось, лише руйнують власну самооцінку. Мовляв, хтось кращий, а я гірший, чи навпаки. Це типова дитяча поведінка, яка лише руйнуватиме вам життя.

Сумна дівчина. Фото: Freepik

Відсутність особистих кордонів

Людина сама себе знецінює, якщо не може відстояти власні кордони. Звичайно, не варто на все відповідати негативом, але важливо дати зрозуміти людям, як з вами можна поводитись, а як — ні.

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