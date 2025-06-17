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Головна Психологія Ви знецінюєте себе цим — звички, які ускладнюють життя

Ви знецінюєте себе цим — звички, які ускладнюють життя

Ua en ru
Дата публікації: 17 червня 2025 06:33
Звички, що руйнують вашу самооцінку — перевірте, чи вони у вас є
Красива дівчина. Фото: Freepik
Ключові моменти Які звички негативно впливають на самооцінку

Деякі звички можуть ускладнювати вам життя та знецінювати вашу особистість в очах інших людей. Варто знати, про що саме йдеться, аби позбутися тих речей, які можуть негативно впливати на вас.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Які звички негативно впливають на самооцінку

Часто просити вибачення та виправдовуватися

Звісно, впевнена в собі людина завжди може визнати свою провину та перепросити. Однак є й такі люди, які виправдовуються без причини. Вони просять вибачення навіть за ті ситуації, в яких взагалі немає їхньої вини. Така звичка знецінює їх в очах інших людей.

Невміння приймати компліменти

Деякі люди на будь-яку подяку чи похвалу реагують не позитивно, а негативно. Вони можуть заперечувати комплімент словами "та не вигадуй", чи "я нічого такого не зробила". Через таку реакцію люди дійсно починають думати, що ви нічого не варті.

Які звички негативно впливають на самооцінку
Подруги говорять. Фото: Freepik

Приховування власних емоцій

Варто говорити людям, якщо вам була неприємна їхня поведінка. Поясніть свої почуття та донесіть позицію до співрозмовника. Не варто замикатись в собі, адже це тільки демонструватиме інфантилізм та незрілість.

Порівняння себе з іншими

Люди, які постійно себе порівнюють із кимось, лише руйнують власну самооцінку. Мовляв, хтось кращий, а я гірший, чи навпаки. Це типова дитяча поведінка, яка лише руйнуватиме вам життя.

Які звички негативно впливають на самооцінку
Сумна дівчина. Фото: Freepik

Відсутність особистих кордонів

Людина сама себе знецінює, якщо не може відстояти власні кордони. Звичайно, не варто на все відповідати негативом, але важливо дати зрозуміти людям, як з вами можна поводитись, а як — ні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які звички допоможуть подолати стрес. Ці прості правила дійсно працюють.

Також ми розповідали про те, які звички має розкішна жінка. Вони додають впевненості в собі.

психологія звички цікаві факти самооцінка спілкування
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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