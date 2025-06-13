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Головна Психологія Зроблять вас спокійнішими — які звички допоможуть подолати стрес

Зроблять вас спокійнішими — які звички допоможуть подолати стрес

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Дата публікації: 13 червня 2025 06:33
Звички, що допоможуть позбутися стресу — вони допоможуть стати спокійнішими
Стрес у дівчини. Фото: Freepik
Ключові моменти Які звички допоможуть знизити рівень стресу

Стрес завдає серйозної шкоди здоров'ю та збільшує ризик виникнення хвороб серця, тривожних розладів чи депресії. Позбутись його допоможуть кілька простих звичок. Робіть це щодня, аби позбутись тривожності та стресу.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Які звички допоможуть знизити рівень стресу

Фізична активність

Регулярні фізичні вправи можуть зменшити стрес та приберуть симптоми тривоги. Займайтесь йогою, вправами чи ходьбою хоча б по пів години кілька разів на тиждень. Вам подякує не тільки тіло, а й душа.

Скоротіть час з гаджетами

Надмірне використання телефону напряму пов'язано з підвищеним рівнем стресу. Це доводить низка досліджень. Чим більше ви проводите часу за комп'ютером чи смартфоном, тим гіршим буде ваш психологічний стан.

Які звички допоможуть знизити рівень стресу
Дівчина тримає телефон. Фото: Pexels

Знайдіть час для себе

Рівень стресу допоможе знизити піклування про себе. Читання, медитація та будь-яке інше хобі — знайдіть час для того, аби зайнятись улюбленою справою.

Встановіть особисті кордони

Аби усвідомити власну цінність, варто встановити особисті кордони. Це стосується як стосунків, так і роботи. Не дозволяйте скидати на вас усе чи ігнорувати ваші потреби.

Які звички допоможуть знизити рівень стресу
Чоловік та жінка обіймаються. Фото: Pexels

Обіймайтеся

Обійми допомагають знизити рівень стресу. Робіть це якомога частіше. Така проста звичка допоможе вам почуватись щасливішою людиною.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які звички мають розкішні жінки. Вони додають впевненості.

Також ми розповідали про те, яка проста звичка покращить ваш сон. Цей секрет розкрили данці.

психологія звички поради стрес психологічний стан
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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