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Главная Психология Сделают вас спокойнее — какие привычки помогут преодолеть стресс

Сделают вас спокойнее — какие привычки помогут преодолеть стресс

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Дата публикации 13 июня 2025 06:33
Привычки, которые помогут избавиться от стресса — они помогут стать спокойнее
Стресс у девушки. Фото: Freepik
Ключові моменти Какие привычки помогут снизить уровень стресса

Стресс наносит серьезный вред здоровью и увеличивает риск возникновения болезней сердца, тревожных расстройств или депрессии. Избавиться от него помогут несколько простых привычек. Делайте это каждый день, чтобы избавиться от тревожности и стресса.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Какие привычки помогут снизить уровень стресса

Физическая активность

Регулярные физические упражнения могут уменьшить стресс и уберут симптомы тревоги. Занимайтесь йогой, упражнениями или ходьбой хотя бы по полчаса несколько раз в неделю. Вам скажет спасибо не только тело, но и душа.

Сократите время с гаджетами

Чрезмерное использование телефона напрямую связано с повышенным уровнем стресса. Это доказывает ряд исследований. Чем больше вы проводите времени за компьютером или смартфоном, тем хуже будет ваше психологическое состояние.

Які звички допоможуть знизити рівень стресу
Девушка держит телефон. Фото: Pexels

Найдите время для себя

Уровень стресса поможет снизить заботу о себе. Чтение, медитация и любое другое хобби — найдите время для того, чтобы заняться любимым делом.

Установите личные границы

Чтобы осознать собственную ценность, стоит установить личные границы. Это касается как отношений, так и работы. Не позволяйте сбрасывать на вас все или игнорировать ваши потребности.

Які звички допоможуть знизити рівень стресу
Мужчина и женщина обнимаются. Фото: Pexels

Обнимайтесь

Объятия помогают снизить уровень стресса. Делайте это как можно чаще. Такая простая привычка поможет вам чувствовать себя более счастливым человеком.

Напомним, ранее мы писали о том, какие привычки имеют роскошные женщины. Они добавляют уверенности.

Также мы рассказывали о том, какая простая привычка улучшит ваш сон. Этот секрет раскрыли датчане.

психология привычки советы стресс психологическое состояние
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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