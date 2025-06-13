Привычки, которые помогут избавиться от стресса — они помогут стать спокойнее

Стресс у девушки. Фото: Freepik

Стресс наносит серьезный вред здоровью и увеличивает риск возникновения болезней сердца, тревожных расстройств или депрессии. Избавиться от него помогут несколько простых привычек. Делайте это каждый день, чтобы избавиться от тревожности и стресса.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Физическая активность

Регулярные физические упражнения могут уменьшить стресс и уберут симптомы тревоги. Занимайтесь йогой, упражнениями или ходьбой хотя бы по полчаса несколько раз в неделю. Вам скажет спасибо не только тело, но и душа.

Сократите время с гаджетами

Чрезмерное использование телефона напрямую связано с повышенным уровнем стресса. Это доказывает ряд исследований. Чем больше вы проводите времени за компьютером или смартфоном, тем хуже будет ваше психологическое состояние.

Девушка держит телефон. Фото: Pexels

Найдите время для себя

Уровень стресса поможет снизить заботу о себе. Чтение, медитация и любое другое хобби — найдите время для того, чтобы заняться любимым делом.

Установите личные границы

Чтобы осознать собственную ценность, стоит установить личные границы. Это касается как отношений, так и работы. Не позволяйте сбрасывать на вас все или игнорировать ваши потребности.

Мужчина и женщина обнимаются. Фото: Pexels

Обнимайтесь

Объятия помогают снизить уровень стресса. Делайте это как можно чаще. Такая простая привычка поможет вам чувствовать себя более счастливым человеком.

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