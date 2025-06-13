Привычки, которые помогут избавиться от стресса — они помогут стать спокойнее

Сделают вас спокойнее — какие привычки помогут преодолеть стресс
Стресс наносит серьезный вред здоровью и увеличивает риск возникновения болезней сердца, тревожных расстройств или депрессии. Избавиться от него помогут несколько простых привычек. Делайте это каждый день, чтобы избавиться от тревожности и стресса.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Какие привычки помогут снизить уровень стресса
Физическая активность
Регулярные физические упражнения могут уменьшить стресс и уберут симптомы тревоги. Занимайтесь йогой, упражнениями или ходьбой хотя бы по полчаса несколько раз в неделю. Вам скажет спасибо не только тело, но и душа.
Сократите время с гаджетами
Чрезмерное использование телефона напрямую связано с повышенным уровнем стресса. Это доказывает ряд исследований. Чем больше вы проводите времени за компьютером или смартфоном, тем хуже будет ваше психологическое состояние.
Найдите время для себя
Уровень стресса поможет снизить заботу о себе. Чтение, медитация и любое другое хобби — найдите время для того, чтобы заняться любимым делом.
Установите личные границы
Чтобы осознать собственную ценность, стоит установить личные границы. Это касается как отношений, так и работы. Не позволяйте сбрасывать на вас все или игнорировать ваши потребности.
Обнимайтесь
Объятия помогают снизить уровень стресса. Делайте это как можно чаще. Такая простая привычка поможет вам чувствовать себя более счастливым человеком.
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