Як допомогти собі пережити черговий обстріл — це допоможе відновити психіку

Засмучена дівчина. Фото: Freepik

Обстріли та повітряні тривоги вже давно стали буденністю для українців. Важливо знати, як відновлювати свою психіку після таких травмуючих подій, адже пригнічення власних емоцій та ігнорування потреб може призвести до затяжної депресії чи виснаження.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Як відновитись після чергового обстрілу

Наші емоції можуть брати гору над здоровим глуздом. Вони значно сильніші та потужніші за логіку. Саме тому з емоціями можна боротись тільки за допомогою них же. Така проста хитрість допоможе у стресових ситуаціях, зокрема, після обстрілів.

Аби відновити свою психіку після чергової атаки, займіться тим, що ви можете контролювати. Оберіть те, від чого мозок побачить результат миттєво. Наприклад, приготуйте смачний сніданок для родини чи потіште одне одного обіймами. Не закривайтесь від близьких, а більше говоріть з ними. Зателефонуйте до тих, хто проживає далеко від вас, та дізнайтесь про їхній стан. Також поділіться й власними переживаннями з рідними.

Жінка обіймає чоловіка. Фото: Freepik

При появі негативних почуттів чи страху варто перевести свою увагу на турботу про інших. Це допоможе знизити збудження психіки. Погуляйте зі своєю собакою, наприклад, чи допоможіть близькій людині з якоюсь дрібничкою.

Крім того, важливо працювати зі своїм тілом. Фізична активність сприяє виробленню гормонів, які здатні покращити настрій. Займіться спортом або ж прогуляйтесь після того, як завершиться повітряна тривога. Дайте тілу можливість відновитись після напруги. Краще вийти на свіже повітря, аби наситити кров киснем.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому інколи хочеться почути звуки вибухів. Це все ігри нашої психіки.

Також ми розповідали про те, як заспокоїти себе під час повітряної тривоги. Спробуйте ці прості вправи.