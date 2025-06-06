Как помочь себе пережить очередной обстрел — это поможет восстановить психику

Расстроенная девушка. Фото: Freepik

Обстрелы и воздушные тревоги уже давно стали обыденностью для украинцев. Важно знать, как восстанавливать свою психику после таких травмирующих событий, ведь подавление собственных эмоций и игнорирование потребностей может привести к затяжной депрессии или истощению.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Как восстановиться после очередного обстрела

Наши эмоции могут брать гору над здравым смыслом. Они значительно сильнее и мощнее логики. Именно поэтому с эмоциями можно бороться только с помощью них же. Такая простая хитрость поможет в стрессовых ситуациях, в частности, после обстрелов.

Чтобы восстановить свою психику после очередной атаки, займитесь тем, что вы можете контролировать. Выберите то, от чего мозг увидит результат мгновенно. Например, приготовьте вкусный завтрак для семьи или порадуйте друг друга объятиями. Не закрывайтесь от близких, а больше говорите с ними. Позвоните тем, кто проживает далеко от вас, и узнайте об их состоянии. Также поделитесь и собственными переживаниями с родными.

Женщина обнимает мужчину. Фото: Freepik

При появлении негативных чувств или страха стоит перевести свое внимание на заботу о других. Это поможет снизить возбуждение психики. Погуляйте со своей собакой, например, или помогите близкому человеку с какой-то мелочью.

Кроме того, важно работать со своим телом. Физическая активность способствует выработке гормонов, которые способны улучшить настроение. Займитесь спортом или прогуляйтесь после того, как завершится воздушная тревога. Дайте телу возможность восстановиться после напряжения. Лучше выйти на свежий воздух, чтобы насытить кровь кислородом.

Напомним, ранее мы писали о том, почему иногда хочется услышать звуки взрывов. Это все игры нашей психики.

Также мы рассказывали о том, как успокоить себя во время воздушной тревоги. Попробуйте эти простые упражнения.