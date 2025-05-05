Чому ми чекаємо на звуки вибухів — причина вас вразить

Дівчина сидить на підвіконні. Фото: Pexels

У багатьох українців під час повітряної тривоги виникає бажання почути звуки вибухів. Це важливі дзвіночки нашої психіки, які не варто ігнорувати.

Новини.LIVE пояснюють, чому ми чекаємо на звуки вибухи та чи нормально це.

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Чому хочеться почути вибухи

Є декілька причин того, чому люди хочуть почути вибухи під час повітряної тривоги. За час війни в Україні наш поріг емоційної чутливості значно знизився. Розум, аби захиститись, починає грати з нами у підступні ігри. Він розуміє, що потрібно відчути щось дійсно сильне, аби побороти емоційну спрагу. Такою "склянкою води" може послужити вибух, який пролунає неподалік.

Ще одна причина нашого парадоксального бажання почути вибух — нібито контроль над ситуацією. Наприклад, можна зрозуміти, як далеко відбувається атака. Крім того, після вибуху наш мозок вважає, що небезпека минула, оскільки "приліт" стався в іншому місці.

Задумана дівчина. Фото: Pexels

Наскільки б дивно це не звучало, але вибух може дати людині відчуття безпеки, адже тоді зникає невідомість. Саме вона є одним з найбільших джерел тривоги. Коли людина знає, що відбувається, це дає можливість відчувати себе більш захищеною, навіть у такій небезпечній ситуації.

Крім іншого, звук вибуху може нагадати про досвід, який ми проживали під час перших обстрілів. Тоді у всіх українців було відчуття єдності й турботи один про одного. Спілкування є однією з наших базових емоційних потреб, а мозок може асоціювати вибух саме з цим.

Зрештою, якщо зрозуміти корінь бажання почути вибухи, то це вже не здається чимось дивним, радше навпаки — нормальним. Так наша психіка захищає нас і допомагає зберігати стійкість.

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