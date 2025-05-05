Почему мы ждем звуков взрывов — причина вас поразит

Девушка сидит на подоконнике. Фото: Pexels

У многих украинцев во время воздушной тревоги возникает желание услышать звуки взрывов. Это важные звоночки нашей психики, которые не стоит игнорировать.

Новини.LIVE объясняют, почему мы ждем звуки взрывов и нормально ли это.

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Почему хочется услышать взрывы

Есть несколько причин того, почему люди хотят услышать взрывы во время воздушной тревоги. За время войны в Украине наш порог эмоциональной чувствительности значительно снизился. Разум, чтобы защититься, начинает играть с нами в коварные игры. Он понимает, что нужно почувствовать что-то действительно сильное, чтобы побороть эмоциональную жажду. Таким "стаканом воды" может послужить взрыв, который прозвучит неподалеку.

Еще одна причина нашего парадоксального желания услышать взрыв — якобы контроль над ситуацией. Например, можно понять, как далеко происходит атака. Кроме того, после взрыва наш мозг считает, что опасность миновала, поскольку "прилет" произошел в другом месте.

Задуманная девушка. Фото: Pexels

Насколько бы странно это ни звучало, но взрыв может дать человеку ощущение безопасности, ведь тогда исчезает неизвестность. Именно она является одним из самых больших источников тревоги. Когда человек знает, что происходит, это дает возможность чувствовать себя более защищенным, даже в такой опасной ситуации.

Помимо прочего, звук взрыва может напомнить об опыте, который мы проживали во время первых обстрелов. Тогда у всех украинцев было ощущение единства и заботы друг о друге. Общение является одной из наших базовых эмоциональных потребностей, а мозг может ассоциировать взрыв именно с этим.

В конце концов, если понять корень желания услышать взрывы, то это уже не кажется чем-то странным, скорее наоборот — нормальным. Так наша психика защищает нас и помогает сохранять устойчивость.

Напомним, ранее мы писали о том, какие привычки у украинцев остались со времен Советского Союза. Они мешают нам жить счастливо.

Также мы рассказывали о том, что многие украинцы после полномасштабного вторжения выехали за границу, в частности в Польшу — как поляки научились определять наших граждан.