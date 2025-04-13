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Не за мовою — як поляки впізнають українців у Польщі

13 квітня 2025 10:37
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор
Що видає українців у Польщі — не зовнішність і не акцент
Українці за кордоном. Фото: freepik
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор

Багато українців після повномасштабного вторгнення Росії в Україну виїхало за кордон, зокрема у Польщу. Станом на кінець 2024 року у цій країні офіційно працює 780 тисяч українців. Поляки вже навчилися визначати наших громадян і для цього їм не обов'язково розмовляти.

Портал In Poland розповість про головні ознаки, за якими поляки впізнають українців.

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Швидка ходьба

Через швидкий та щільний ритм життя в Україні, українці звикли швидко ходити, аби все встигати. Вони це роблять як на вулиці, так і в магазині, куди прийшли за продуктами. Ця звичка збереглась і тоді, коли вони переїхали в інші країни, де життя трохи спокійніше і не несеться в шаленому ритмі. Однак, така поведінка одразу впадає в очі. 

Гучні розмови телефоном

Україні дуже голосно розмовляють телефоном і вони не зважають, в яких місцях вони перебувають. Водночас поляки зазвичай спілкуються тихіше, перебуваючи у публічних місцях. 

Як поляки впізнають українців
Дівчина гучно розмовляє телефоном. Фото: freepik

Особливості вимови

Навіть якщо українці вільно спілкуються польською мовою, в них все одно зберігається акцент, який одразу чути. Наша мова м'якша, а польська має багато шиплячих звуків. Тому наші громадяни часто ненавмисне пом'якшують польські "ч", "ш" чи "ж". 

Раніше ми писали, які питання варто поставити самому собі, аби змінити своє життя

Також ми повідомляли, який спосіб допоможе швидко розслабитись в кінці важкого робочого дня. 

Польща українці психологія характер цікаві факти
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