Що видає українців у Польщі — не зовнішність і не акцент

Українці за кордоном. Фото: freepik

Багато українців після повномасштабного вторгнення Росії в Україну виїхало за кордон, зокрема у Польщу. Станом на кінець 2024 року у цій країні офіційно працює 780 тисяч українців. Поляки вже навчилися визначати наших громадян і для цього їм не обов'язково розмовляти.

Портал In Poland розповість про головні ознаки, за якими поляки впізнають українців.

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Швидка ходьба

Через швидкий та щільний ритм життя в Україні, українці звикли швидко ходити, аби все встигати. Вони це роблять як на вулиці, так і в магазині, куди прийшли за продуктами. Ця звичка збереглась і тоді, коли вони переїхали в інші країни, де життя трохи спокійніше і не несеться в шаленому ритмі. Однак, така поведінка одразу впадає в очі.

Гучні розмови телефоном

Україні дуже голосно розмовляють телефоном і вони не зважають, в яких місцях вони перебувають. Водночас поляки зазвичай спілкуються тихіше, перебуваючи у публічних місцях.

Дівчина гучно розмовляє телефоном. Фото: freepik

Особливості вимови

Навіть якщо українці вільно спілкуються польською мовою, в них все одно зберігається акцент, який одразу чути. Наша мова м'якша, а польська має багато шиплячих звуків. Тому наші громадяни часто ненавмисне пом'якшують польські "ч", "ш" чи "ж".

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