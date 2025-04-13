Что выдает украинцев в Польше — не внешность и не акцент

Украинцы за границей. Фото: freepik

Многие украинцы после полномасштабного вторжения России в Украину выехали за границу, в частности в Польшу. По состоянию на конец 2024 года в этой стране официально работает 780 тысяч украинцев. Поляки уже научились определять наших граждан и для этого им не обязательно разговаривать.

Портал In Poland расскажет о главных признаках, по которым поляки узнают украинцев.

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Быстрая ходьба

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Из-за быстрого и плотного ритма жизни в Украине, украинцы привыкли быстро ходить, чтобы все успевать. Они это делают как на улице, так и в магазине, куда пришли за продуктами. Эта привычка сохранилась и тогда, когда они переехали в другие страны, где жизнь немного спокойнее и не несется в бешеном ритме. Однако, такое поведение сразу бросается в глаза.

Громкие разговоры по телефону

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В Украине очень громко разговаривают по телефону и они не учитывают в каких местах они находятся. В то же время поляки обычно общаются тише, находясь в публичных местах.

Девушка громко разговаривает по телефону. Фото: freepik

Особенности произношения

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Даже если украинцы свободно общаются на польском языке, у них все равно сохраняется акцент, который сразу слышен. Наш язык мягче, а польский имеет много шипящих звуков. Поэтому наши граждане часто нечаянно смягчают польские "ч", "ш" или "ж".

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