Як зрозуміти, що вас дійсно кохають — навіть якщо людина відмовчується

Щаслива пара. Фото: Freepik

Кажуть, що очі не брешуть. Але ще більше про почуття розповідає те, як ми себе поводимо. Свідомість може вдавати, але підсвідомість – ніколи. Саме вона штовхає нас на ті маленькі (і не дуже) жести, які видають закоханість з головою.

Новини.LIVE розповість про них детальніше, попередньо ознайомившись з тим, що кажуть з цього приводу психологи.

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Постійно торкається ніби "випадково"

Навіть якщо стосунки ще не дуже близькі, він шукатиме приводи — доторкнутися до руки, злегка притулитись плечем у ліфті чи, проходячи повз, "випадково" зачепити. Це як маячок: "Я поруч. Я тебе бачу. Мені ти не байдужа".

Завжди поблизу

Його не треба шукати — він уже десь поряд. Не обов’язково пильно дивиться, може навіть удає, що зайнятий чимось іншим. Але він у зоні видимості — метра за півтора. Бо головне, щоб вона бачила.

Пара, що близька до поцілунку. Фото: Freepik

Байдужість з присмаком драми

А ще він може робити вигляд, що вона йому зовсім нецікава. Ніби випадково не вітається, не зважає. Але ця "гра в байдужість" знайома всім ще з дитсадка. Вона створена для того, щоб жінка почала питати себе: "А чому він мене ігнорує?". І тут усе — він уже живе в її думках.

Як поводиться закохана жінка

Очі — головна зброя

Вона дивиться. Але не напряму. А так, з-під вій. Наче не спеціально, але уважно. Іноді її погляд можна відчути навіть спиною. А коли їхні очі перетинаються — вона або знітиться, або навпаки, демонстративно відведе погляд.

То холодна, то конфліктна

Деякі жінки не визнають, що їм хтось подобається. Вони починають сперечатись, критикувати або навіть "наїжджати". Але все це — той самий спосіб звернути на себе увагу. Просто трохи агресивний.

Дівчина посміхається. Фото: Freepik

Щирий сміх — як сигнал

Жінка, якій подобається чоловік, часто починає гучно сміятись у його присутності. І справа не в жартах. Просто сміх дуже інтимна річ. Це щось про відкритість, емоційність і, між іншим, сексуальність. Так-так, деякі психологи кажуть, що голосний сміх сигналізує про здатність до глибоких почуттів.

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