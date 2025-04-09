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Вас кохають чи ні — як зрозуміти все без слів і зізнань

9 квітня 2025 07:40
Юлія Костянецька - Редактор
Як зрозуміти, що вас дійсно кохають — навіть якщо людина відмовчується
Щаслива пара. Фото: Freepik
Юлія Костянецька - Редактор

Кажуть, що очі не брешуть. Але ще більше про почуття розповідає те, як ми себе поводимо. Свідомість може вдавати, але підсвідомість – ніколи. Саме вона штовхає нас на ті маленькі (і не дуже) жести, які видають закоханість з головою.

Новини.LIVE розповість про них детальніше, попередньо ознайомившись з тим, що кажуть з цього приводу психологи.

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Постійно торкається ніби "випадково"

Навіть якщо стосунки ще не дуже близькі, він шукатиме приводи — доторкнутися до руки, злегка притулитись плечем у ліфті чи, проходячи повз, "випадково" зачепити. Це як маячок: "Я поруч. Я тебе бачу. Мені ти не байдужа".

Завжди поблизу

Його не треба шукати — він уже десь поряд. Не обов’язково пильно дивиться, може навіть удає, що зайнятий чимось іншим. Але він у зоні видимості — метра за півтора. Бо головне, щоб вона бачила.

Почуття видно по поведінці людини
Пара, що близька до поцілунку. Фото: Freepik

Байдужість з присмаком драми

А ще він може робити вигляд, що вона йому зовсім нецікава. Ніби випадково не вітається, не зважає. Але ця "гра в байдужість" знайома всім ще з дитсадка. Вона створена для того, щоб жінка почала питати себе: "А чому він мене ігнорує?". І тут усе — він уже живе в її думках.

Як поводиться закохана жінка

Очі — головна зброя

Вона дивиться. Але не напряму. А так, з-під вій. Наче не спеціально, але уважно. Іноді її погляд можна відчути навіть спиною. А коли їхні очі перетинаються — вона або знітиться, або навпаки, демонстративно відведе погляд.

То холодна, то конфліктна

Деякі жінки не визнають, що їм хтось подобається. Вони починають сперечатись, критикувати або навіть "наїжджати". Але все це — той самий спосіб звернути на себе увагу. Просто трохи агресивний.

Закохану жінку видає одна емоція
Дівчина посміхається. Фото: Freepik

Щирий сміх — як сигнал

Жінка, якій подобається чоловік, часто починає гучно сміятись у його присутності. І справа не в жартах. Просто сміх дуже інтимна річ. Це щось про відкритість, емоційність і, між іншим, сексуальність. Так-так, деякі психологи кажуть, що голосний сміх сигналізує про здатність до глибоких почуттів. 

Раніше ми писали про те, які звички важливі для підтримання здорових стосунків.

Також ми повідомляли, яким чином можна врятувати стосунки, що наближаються до кінця.

психологія кохання стосунки жіноча психологія чоловіча психологія
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08:47 Податки за перекази на картку — чи справді за усе треба платити

08:46 Здичавілі корови у Чорнобилі дали потомство — фото

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Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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