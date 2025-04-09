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Вас любят или нет — как понять все без слов и признаний

9 апреля 2025 07:40
Юлия Костянецкая - Редактор
Как понять, что вас действительно любят — даже если человек отмалчивается
Счастливая пара. Фото: Freepik
Юлия Костянецкая - Редактор

Говорят, что глаза не врут. Но еще больше о чувствах рассказывает то, как мы себя ведем. Сознание может притворяться, но подсознание — никогда. Именно оно толкает нас на те маленькие (и не очень) жесты, которые выдают влюбленность с головой.

Новини.LIVE расскажет о них подробнее, предварительно ознакомившись с тем, что говорят по этому поводу психологи.

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Как ведет себя влюбленный мужчина

Постоянно прикасается будто "случайно"

Даже если отношения еще не очень близкие, он будет искать поводы — прикоснуться к руке, слегка прижаться плечом в лифте или, проходя мимо, "случайно" задеть. Это как маячок: "Я рядом. Я тебя вижу. Мне ты не безразлична".

Всегда поблизости

Его не надо искать — он уже где-то рядом. Не обязательно пристально смотрит, может даже и делает вид, что занят чем-то другим. Но он в зоне видимости — метра за полтора. Потому что главное, чтобы она видела.

Почуття видно по поведінці людини
Пара, близкая к поцелую. Фото: Freepik

Равнодушие с привкусом драмы

А еще он может делать вид, что она ему совсем неинтересна. Будто случайно не здоровается, не обращает внимания. Но эта "игра в равнодушие" знакома всем еще с детсада. Она создана для того, чтобы женщина начала спрашивать себя: "А почему он меня игнорирует?". И тут все — он уже живет в ее мыслях.

Как ведет себя влюбленная женщина

Глаза — главное оружие

Она смотрит. Но не напрямую. А так, из-под ресниц. Как будто неспециально, но внимательно. Иногда ее взгляд можно почувствовать даже спиной. А когда их глаза пересекаются — она или смутится, или наоборот, демонстративно отведет взгляд.

То холодная, то конфликтная

Некоторые женщины не признают, что им кто-то нравится. Они начинают спорить, критиковать или даже "наезжать". Но все это — тот самый способ обратить на себя внимание. Просто немного агрессивный.

Закохану жінку видає одна емоція
Девушка улыбается. Фото: Freepik

Искренний смех — как сигнал

Женщина, которой нравится мужчина, часто начинает громко смеяться в его присутствии. И дело не в шутках. Просто смех очень интимная вещь. Это что-то об открытости, эмоциональности и, между прочим, сексуальности. Да-да, некоторые психологи говорят, что громкий смех сигнализирует о способности к глубоким чувствам.

Ранее мы писали о том, какие привычки важны для поддержания здоровых отношений.

Также мы сообщали, каким образом можно спасти отношения, которые приближаются к концу.

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08:00 Финансовая поддержка от 5 тыс. грн — где доступны выплаты

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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