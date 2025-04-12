Як заспокоїти себе під час повітряної тривоги — прості вправи

Тривожна дівчина. Фото: freepik

Внутрішня тривога — це цілком нормальне та природне відчуття, яке відчувала кожна людина бодай раз у житті. Повномасштабна війна в Україні лише посилила це відчуття і помножила його на кілька разів. Однак у разі повітряних тривог і вашої тривожності є варіанти, як боротися з небажаними почуттями.

Новини.LIVE розповість про дієві вправи, які допоможуть заспокоїтись під час повітряної тривоги.

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Розслабляюче дихання

Якщо ви відчуваєте високий рівень тривоги, то зазвичай у вас прискорюється пульс та дихання. Також може бути надмірне потовиділення, а в деяких випадках навіть запаморочення. У таких ситуаціях ви можете допомогти самі собі, контролюючи своє дихання. Для цього потрібно:

знайти тихе місце та покласти одну руку на груди, а іншу — на живіт;

зробити глибокий вдих носом, а видих ротом, живіт при цьому повинен рухатися більше за груди;

повторити вправу щонайменше десять разів або поки не з'являться відчуття полегшення.

Дівчина медитує та робить дихальні практики. Фото: freepik

Лічба

Коли у вас трапився черговий приступ тривожності, зосередьте свій мозок на цифрах. Потрібно заплющити очі та повільно рахувати до 10-20 або й більше. Це варто продовжувати до тої пори, поки ви не зрозумієте, що тривога вщухає. Деколи це може зайняти більше часу, ніж ми сподіваємось, але будьте терплячими.

Розслаблення м'язів

Нерідко тривогу супроводжує напруження у м'язах, а це може ускладнити боротьбу з небажаним відчуттям. У таких випадках варто зосередитись на тому, аби зняти м'язове напруження, тоді водночас може знижуватись і тривога.

Розслаблена дівчина. Фото: freepik

Для цього необхідно:

сісти у тихому місці, закрити очі та зосередитися на диханні;

зробити вдих носом та видих ротом, затиснути кулак і затримати руку в такому положенні на кілька секунд;

тоді повільно відкрити пальці і слідкувати за тим, як тіло трішки розслабилось;

далі слід напружувати та розслабляти інші частини тіла.

Є безліч методів, які допоможуть боротися з тривожністю, головне знайти зручний для себе та вчасно його використовувати. Не бійтеся цього відчуття, бійтеся свого небажання його позбутися.

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