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Три вправи, щоб заспокоїти себе під час повітряної тривоги

12 квітня 2025 14:50
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор
Як заспокоїти себе під час повітряної тривоги — прості вправи
Тривожна дівчина. Фото: freepik
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор

Внутрішня тривога — це цілком нормальне та природне відчуття, яке відчувала кожна людина бодай раз у житті. Повномасштабна війна в Україні лише посилила це відчуття і помножила його на кілька разів. Однак у разі повітряних тривог і вашої тривожності є варіанти, як боротися з небажаними почуттями.

Новини.LIVE розповість про дієві вправи, які допоможуть заспокоїтись під час повітряної тривоги.

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Як заспокоїти себе під час тривоги

Розслабляюче дихання

Якщо ви відчуваєте високий рівень тривоги, то зазвичай у вас прискорюється пульс та дихання. Також може бути надмірне потовиділення, а в деяких випадках навіть запаморочення. У таких ситуаціях ви можете допомогти самі собі, контролюючи своє дихання. Для цього потрібно: 

  • знайти тихе місце та покласти одну руку на груди, а іншу — на живіт;
  • зробити глибокий вдих носом, а видих ротом, живіт при цьому повинен рухатися більше за груди;
  • повторити вправу щонайменше десять разів або поки не з'являться відчуття полегшення. 
Як заспокоїти себе після тривоги
Дівчина медитує та робить дихальні практики. Фото: freepik

Лічба

Коли у вас трапився черговий приступ тривожності, зосередьте свій мозок на цифрах. Потрібно заплющити очі та повільно рахувати до 10-20 або й більше. Це варто продовжувати до тої пори, поки ви не зрозумієте, що тривога вщухає. Деколи це може зайняти більше часу, ніж ми сподіваємось, але будьте терплячими.

Розслаблення м'язів

Нерідко тривогу супроводжує напруження у м'язах, а це може ускладнити боротьбу з небажаним відчуттям. У таких випадках варто зосередитись на тому, аби зняти м'язове напруження, тоді водночас може знижуватись і тривога.

Вправи, щоб заспокоїтися під час тривоги
Розслаблена дівчина. Фото: freepik

Для цього необхідно:

  • сісти у тихому місці, закрити очі та зосередитися на диханні;
  • зробити вдих носом та видих ротом, затиснути кулак і затримати руку в такому положенні на кілька секунд;
  • тоді повільно відкрити пальці і слідкувати за тим, як тіло трішки розслабилось;
  • далі слід напружувати та розслабляти інші частини тіла.

Є безліч методів, які допоможуть боротися з тривожністю, головне знайти зручний для себе та вчасно його використовувати. Не бійтеся цього відчуття, бійтеся свого небажання його позбутися. 

Раніше ми писали, які тривожні симптоми свідчать, що з вами не все гаразд. 

Також ми повідомляли чому виникає тривожність без причини

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