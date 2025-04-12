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Три упражнения, чтобы успокоить себя во время воздушной тревоги

12 апреля 2025 14:50
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор
Как успокоить себя во время воздушной тревоги — простые упражнения
Тревожная девушка. Фото: freepik
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор

Внутренняя тревога — это вполне нормальное и естественное ощущение, которое испытывал каждый человек хотя бы раз в жизни. Полномасштабная война в Украине лишь усилила это ощущение и умножила его в несколько раз. Однако в случае воздушных тревог и вашей тревожности есть варианты, как бороться с нежелательными чувствами.

Новини.LIVE расскажет о действенных упражнениях, которые помогут избавиться от тревоги.

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Как успокоить себя во время тревоги

Расслабляющее дыхание

Если вы чувствуете высокий уровень тревоги, то обычно у вас ускоряется пульс и дыхание. Также может быть чрезмерное потоотделение, а в некоторых случаях даже головокружение. В таких ситуациях вы можете помочь сами себе, контролируя свое дыхание. Для этого нужно:

  • найти тихое место и положить одну руку на грудь, а другую — на живот;
  • сделать глубокий вдох носом, а выдох ртом, живот при этом должен двигаться больше груди;
  • повторить не менее десяти раз или пока не появятся ощущения облегчения.
Як заспокоїти себе після тривоги
Девушка медитирует и делает дыхательные практики. Фото: freepik

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Когда у вас случился очередной приступ тревожности, сосредоточьте свой мозг на цифрах. Нужно закрыть глаза и медленно считать до 10-20 или даже больше. Это следует продолжать до тех пор, пока вы не поймете, что тревога утихает. Иногда это может занять больше времени, чем мы надеемся, но будьте терпеливы.

Расслабление мышц

Нередко тревогу сопровождает напряжение в мышцах, а это может усложнить борьбу с нежелательным ощущением. В таких случаях стоит сосредоточиться на том, чтобы снять мышечное напряжение, тогда одновременно может снижаться и тревога.

Вправи, щоб заспокоїтися під час тривоги
Расслабленная девушка. Фото: freepik

Для этого необходимо:

  • сесть в тихом месте, закрыть глаза и сосредоточиться на дыхании;
  • сделать вдох носом и выдох ртом, зажать кулак и задержать руку в таком положении на несколько секунд;
  • тогда медленно открыть пальцы и следить за тем, как тело немного расслабилось;
  • далее следует напрягать и расслаблять другие части тела.

Есть множество методов, которые помогут бороться с тревожностью, главное найти удобный для себя и вовремя его использовать. Не бойтесь этого ощущения, бойтесь своего нежелания от него избавиться.

Ранее мы писали, какие тревожные симптомы свидетельствуют, что с вами не все в порядке.

Также мы сообщали почему возникает тревожность без причины.

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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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