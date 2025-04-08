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Как сохранить здоровые отношения в браке — советы на каждый день

8 апреля 2025 10:36
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор
Какие привычки сохраняют любовь в браке на годы — не упустите шанс на счастье
Счастливая пара. Фото: freepik
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор

В отношениях всегда нужно работать обоим партнерам и что-то туда вкладывать. Для того, чтобы сохранить любовь и гармонию в отношениях на годы, нужно придерживаться нескольких простых правил, которые сделают ваш брак крепким и счастливым.

Новини.LIVE расскажет об этих советах.

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Как сохранить счастливые отношения в браке на годы

Говорите, слушайте и молчите

Для лучшего понимания своего партнера и ваших отношений, нужно много разговаривать и делиться своими мыслями, желаниями или переживаниями. Постоянно открывайтесь сами и узнавайте больше о своей половинке. Тогда, если семейный кризис даже и постучится вам в дверь, вы сможете его прогнать.

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Счастливая супружеская пара. Фото: freepik

Однако слушать не менее важно, чем говорить. Будьте готовы принимать позиции вашего партнера и выслушать все его мысли. В то же время психологи советуют промолчать во время ссор. Лучше не обижать свою половинку и не портить отношения, чем под влиянием эмоций наговорить лишнего.

Уважайте личное пространство

Какие бы идеальные отношения у вас ни были, у обоих партнеров должно оставаться личное пространство для свободных действий, своих желаний или хобби. Это вполне нормально, когда ваш любимый не впускает вас в свой маленький мир. Сложности и кризисы в супружеской жизни часто появляются из-за жизни в клетке, поэтому не создавайте себе никаких ограничений.

Страсть в интимной жизни

Если в паре нет секса, они имеют разные взгляды на это или он вообще им не нравится — это приводит к кризису. Жить с плохим сексом до конца жизни — ужасно. Очень трудно переступить через себя и признать, что у вас есть проблемы в интимной жизни, но это стоит того, чтобы решить все вопросы и получить наслаждение.

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Здоровые и гармоничные отношения у пары. Фото: freepik

В общем, секрет счастливых и здоровых семейных отношений очень прост — нужно много говорить, ценить границы друг друга и заниматься сексом.

Ранее мы писали, какие вопросы помогут влюбиться друг в друга.

Также мы сообщали, какие важные фразы хочет услышать от своей любимой каждый мужчина.

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10:35 Внимание родители — в Одессе школы уходят на дистанционку

10:26 В ЦИК объяснили, что мешает проведению местных выборов в октябре

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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