Закохаєтесь до нестями відразу — 5 ключових питань для цього

Закохана пара. Фото: freepik

Є безліч способів, які допоможуть побудувати міцні та здорові стосунки, і закохуватися у свого партнера кожного дня ще міцніше. Як варіант, для цього психологи розробили низку питань, які допомагають пізнати одне одного краще.

Новини.LIVE розповість, про що потрібно говорити закоханим.

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Подружжя Артур Арон і Елейн Арон у 1990-х роках створило перелік з 36 питань, аби покращити стосунки у закоханих парах та підвищити емоційну близькість. Звісно, вони не гарантують, що ви одразу по вуха закохаєтесь в людину, з якою ці питання обговорюєте. Однак експерти вважають, що це ефективний метод для розвитку романтичних почуттів.

Закохана пара. Фото: freepik

Ми виокремили п'ять найпопулярніших питань з цього переліку, які варто обговорити усім парам:

​Чи є щось, що ти давно мрієш зробити? Чому ти цього ще не зробив?​

Закінчи речення: "Я б хотіла / хотів, щоб у мене була людина, з якою я могла / міг би розділити..."

Назви щось, що тобі вже подобається в партнері.

Що, на твою думку, є надто серйозним, щоб про це жартувати?

Якби тобі сьогодні ввечері довелося померти, не маючи можливості з ні з ким поговорити, про що з того, що ти не змогла / не зміг сказати, ти б найбільше шкодувала / шкодував? Чому ти досі цього не зробила / не зробив?

Закохана пара. Фото: freepik

Ці питання допомагають відкритися один одному, поділитися особистими переживаннями та спільно створити атмосферу довіри. В результаті цього процесу може виникнути глибока емоційна прив'язаність, яка є основою для розвитку романтичних почуттів.​

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