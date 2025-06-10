Як почати висипатись — проста данська звичка, яка дійсно допомагає

Дівчина спить. Фото: Freepik

Поганий сон — проблема багатьох людей. Іноді буває складно заснути, а навіть якщо й виходить це зробити, то зранку все одно виникає відчуття, ніби відпочинку й не було. Секрет розв'язання цієї проблеми відкрили данці. Вони мають одну звичку, яка допомагає їм налагодити сон.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Данська звичка, яка допоможе налагодити сон

Данський спосіб життя заснований на тому, що задоволення потрібно навчитись отримувати від буденних речей. Данцям не потрібні великі радощі, аби підвищити рівень гормонів щастя та знизити стрес. Їхній якісний нічний відпочинок починається ще вдень.

Данці мають одну звичку, яка допомагає налаштовуватись на глибокий сон. Йдеться про змістовні та щирі розмови ввечері з близькими людьми. Hygge-розмови — так цю практику назвав дослідник щастя Мейк Вікінг. Він переконаний, що замість швидкої вечері перед телевізором, варто неспішно поговорити з рідними чи друзями.

Сім'я вечеряє. Фото: Freepik

Після 17:00 офіси в Данії зазвичай вже порожні. Працівники, які мають дітей, взагалі часто йдуть з роботи вже о 16:00. Вони готують вечерю, збираються з сім'єю та насолоджуються відчуттям затишку й безпеки. Це ефективний спосіб знизити рівень кортизолу та налаштуватись на відпочинок.

Аби створити атмосферу для hygge-вечері, варто дотримуватися таких порад від Мейка Вікінга:

на вашій кухні має бути круглий стіл, він символізує рівність, створює відчуття гармонії та сприяє кращому спілкуванню;

будьте відкритими та щирими, найглибші розмови часто починаються з готовності поділитися особистим;

віддайте перевагу м'якому теплому освітленню, це створить невимушену атмосферу та допоможе розслабитись;

подбайте про комфорт та текстиль: подушки, пледи чи м'які килими — це важлива частина атмосфери затишку.

Щаслива родина. Фото: Freepik

Така проста данська традиція — це не просто ритуал, який допоможе налагодити сон. Ця практика стане інвестицією у психологічний та фізичний добробут вас й ваших близьких.

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