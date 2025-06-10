Как начать высыпаться — простая датская привычка, которая действительно помогает

Улучшает сон — простая датская привычка, что должна быть у всех
Плохой сон — проблема многих людей. Иногда бывает сложно заснуть, а даже если и получается это сделать, то утром все равно возникает ощущение, будто отдыха и не было. Секрет решения этой проблемы открыли датчане. У них есть одна привычка, которая помогает им наладить сон.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Датская привычка, которая поможет наладить сон
Датский образ жизни основан на том, что удовольствие нужно научиться получать от обыденных вещей. Датчанам не нужны большие радости, чтобы повысить уровень гормонов счастья и снизить стресс. Их качественный ночной отдых начинается еще днем.
Датчане имеют одну привычку, которая помогает настраиваться на глубокий сон. Речь идет о содержательных и искренних разговорах вечером с близкими людьми. Hygge-разговоры — так эту практику назвал исследователь счастья Мейк Викинг. Он убежден, что вместо быстрого ужина перед телевизором, стоит неспешно поговорить с родными или друзьями.
После 17:00 офисы в Дании обычно уже пустые. Работники, которые имеют детей, вообще часто уходят с работы уже в 16:00. Они готовят ужин, собираются с семьей и наслаждаются ощущением уюта и безопасности. Это эффективный способ снизить уровень кортизола и настроиться на отдых.
Чтобы создать атмосферу для hygge-ужина, стоит придерживаться таких советов от Мейка Викинга:
- на вашей кухне должен быть круглый стол, он символизирует равенство, создает ощущение гармонии и способствует лучшему общению;
- будьте открытыми и искренними, глубокие разговоры часто начинаются с готовности поделиться личным;
- отдайте предпочтение мягкому теплому освещению, это создаст непринужденную атмосферу и поможет расслабиться;
- позаботьтесь о комфорте и текстиле: подушки, пледы или мягкие ковры — это важная часть атмосферы уюта.
Такая простая датская традиция — это не просто ритуал, который поможет наладить сон. Эта практика станет инвестицией в психологическое и физическое благополучие вас и ваших близких.
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