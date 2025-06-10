Как начать высыпаться — простая датская привычка, которая действительно помогает

Девушка спит. Фото: Freepik

Плохой сон — проблема многих людей. Иногда бывает сложно заснуть, а даже если и получается это сделать, то утром все равно возникает ощущение, будто отдыха и не было. Секрет решения этой проблемы открыли датчане. У них есть одна привычка, которая помогает им наладить сон.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Датская привычка, которая поможет наладить сон

Датский образ жизни основан на том, что удовольствие нужно научиться получать от обыденных вещей. Датчанам не нужны большие радости, чтобы повысить уровень гормонов счастья и снизить стресс. Их качественный ночной отдых начинается еще днем.

Датчане имеют одну привычку, которая помогает настраиваться на глубокий сон. Речь идет о содержательных и искренних разговорах вечером с близкими людьми. Hygge-разговоры — так эту практику назвал исследователь счастья Мейк Викинг. Он убежден, что вместо быстрого ужина перед телевизором, стоит неспешно поговорить с родными или друзьями.

Семья ужинает. Фото: Freepik

После 17:00 офисы в Дании обычно уже пустые. Работники, которые имеют детей, вообще часто уходят с работы уже в 16:00. Они готовят ужин, собираются с семьей и наслаждаются ощущением уюта и безопасности. Это эффективный способ снизить уровень кортизола и настроиться на отдых.

Чтобы создать атмосферу для hygge-ужина, стоит придерживаться таких советов от Мейка Викинга:

на вашей кухне должен быть круглый стол, он символизирует равенство, создает ощущение гармонии и способствует лучшему общению;

будьте открытыми и искренними, глубокие разговоры часто начинаются с готовности поделиться личным;

отдайте предпочтение мягкому теплому освещению, это создаст непринужденную атмосферу и поможет расслабиться;

позаботьтесь о комфорте и текстиле: подушки, пледы или мягкие ковры — это важная часть атмосферы уюта.

Счастливая семья. Фото: Freepik

Такая простая датская традиция — это не просто ритуал, который поможет наладить сон. Эта практика станет инвестицией в психологическое и физическое благополучие вас и ваших близких.

Напомним, ранее мы писали о том, какие привычки крадут вашу мотивацию. Из-за этого нет желания что-то делать.

Также мы рассказывали о том, какие токсичные привычки отталкивают от вас людей. Именно из-за них с вами не хотят общаться.