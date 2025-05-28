Які звички крадуть енергію та мотивацію діяти — позбудьтесь їх негайно

Задумана дівчина. Фото: Freepik

Деякі звички не просто шкідливі, а заважають щасливо жити й досягати нових висот. Через речі, які багато хто робить щодня, зникає мотивація діяти, а енергії не вистачає ні на що. Це можна виправити, якщо знати, яких звичок краще позбутись.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Через які звички зникає мотивація

Малорухливий спосіб життя

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Ця звичка щоденно непомітно забирає енергію. Нестача фізичної активності призводить до зниження тонусу м'язів та погіршення кровообігу. Відтак, ви постійно будете відчувати втому.

Недосипання

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Якщо ви звикли спати мало, годі чекати на приплив енергії та мотивації. Недосипання призводить до хронічної втоми та зниження імунітету. Тільки якісний сон допоможе підтримувати і фізичне, і психологічне здоров'я в тонусі.

Чоловік спить. Фото: Freepik

Постійне використання гаджетів

Скролінг лише перевантажує мозок та забирає енергію. Навряд чи вас накриє хвиля мотивації, якщо ви постійно сидите в телефоні. Така звичка робить ваш мозок менш ефективним та викликає відчуття втоми.

Життя в безладді

Захаращений простір ускладнює концентрацію та викликає відчуття пригніченості. Позбудьтесь цієї звички, якщо прагнете ясно мислити. Безлад в будинку чи на робочому місці вас точно не надихатиме на нові звершення.

Безлад у квартирі. Фото: Freepik

Прокрастинація

Чим довше ви будете відкладати завдання на потім, тим менша ймовірність, що ви почнете щось робити. Така звичка може забирати енергію та заважати діяти.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які звички скорочують життя. Їх необхідно негайно позбутись, аби прожити довго.

Також ми розповідали про те, як війна змінила звички українців. У багатьох людей кардинально змінились пріоритети.