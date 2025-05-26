Крадуть довголіття — звички, від яких потрібно негайно позбутись

Красива жінка. Фото: Freepik

Наші звички мають прямий вплив на тривалість життя. Вони можуть шкодити здоров'ю чи навпаки — відновлювати його. Якщо ви хочете стати довгожителем, варто знати, яких речей потрібно уникати.

Про це розповів кандидат біологічних наук Дмитро Краснєнков в інтерв'ю РБК-Україна.

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Паління

Ця звичка є найбільшим ворогом здоров'я. Вона викликає хвороб серця та судин, які можуть призвести до летальних випадків. Найкраще, що можна зробити для довголіття — кинути палити.

Неправильне харчування

Не менше шкоди для здоров'я може завдати шкідлива їжа. Подбайте про наявність свіжих овочів та фруктів в раціоні. Це допоможе зберегти вагу в нормі та зменшити навантаження на організм.

Дівчина їсть бургер. Фото: Freepik

Неактивний спосіб життя

Причинами багатьох проблем зі здоров'ям також є сидяча робота та малорухливий спосіб життя. Варто почати більше рухатись та щодня виділяти на прогулянки хоча б пів години. Це може врятувати вас від передчасної смерті.

Нестача нормального сну

Сон має дуже важливе значення для організму. Хронічне недосипання виснажує організм людини, адже під час глибокого сну відновлюються пошкоджені клітини мозку. Відсутність якісного сну призводить до проблем з пам'яттю та увагою.

Дівчина на ліжку. Фото: Freepik

Стрес і самотність

Боляче б'ють по здоров'ю й негативні емоції. Самотність та стрес можуть викликати навіть інсульт чи інфаркт.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які звички жінок найбільше подобаються чоловікам. Вони втрачають через це голову.

Також ми розповідали про те, які звички роблять людей бідними. Ці речі заважають вибратись з боргової ями.