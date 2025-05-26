Крадут долголетие — привычки, от которых нужно немедленно избавиться

Красивая женщина. Фото: Freepik

Наши привычки имеют прямое влияние на продолжительность жизни. Они могут вредить здоровью или наоборот — восстанавливать его. Если вы хотите стать долгожителем, стоит знать, каких вещей нужно избегать.

Об этом рассказал кандидат биологических наук Дмитрий Красненков в интервью РБК-Україна.

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Курение

Эта привычка является самым большим врагом здоровья. Она вызывает болезни сердца и сосудов, которые могут привести к летальным исходам. Лучшее, что можно сделать для долголетия — бросить курить.

Неправильное питание

Не меньше вреда для здоровья может нанести вредная пища. Позаботьтесь о наличии свежих овощей и фруктов в рационе. Это поможет сохранить вес в норме и уменьшить нагрузку на организм.

Девушка ест бургер. Фото: Freepik

Неактивный образ жизни

Причинами многих проблем со здоровьем также является сидячая работа и малоподвижный образ жизни. Стоит начать больше двигаться и ежедневно выделять на прогулки хотя бы полчаса. Это может спасти вас от преждевременной смерти.

Недостаток нормального сна

Сон имеет очень важное значение для организма. Хроническое недосыпание истощает организм человека, ведь во время глубокого сна восстанавливаются поврежденные клетки мозга. Отсутствие качественного сна приводит к проблемам с памятью и вниманием.

Девушка на кровати. Фото: Freepik

Стресс и одиночество

Больно бьют по здоровью и негативные эмоции. Одиночество и стресс могут вызвать даже инсульт или инфаркт.

Напомним, ранее мы писали о том, какие привычки женщин больше всего нравятся мужчинам. Они теряют из-за этого голову.

Также мы рассказывали о том, какие привычки делают людей бедными. Эти вещи мешают выбраться из долговой ямы.