Звички, набуті багатьма під час війни — можливо, й у вас вже такі є

Дівчина з прапором України. Фото: Freepik

Пріоритети українців кардинально змінилися за час війни. Деякі речі, які здавалися важливими, тепер не мають жодної цінності та не несуть особливого сенсу. Це стосується також і звичок.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Як змінилися звички через війну

Економія енергії

Блекаути та обстріли навчили нас усіх з розумом ставитись до енергії. Якщо раніше ми про це й не задумувались, то тепер знаємо, як важко жити без світла чи тепла. Відтак, українці взяли собі за звичку економити ресурси — вимикають побутову техніку та не користуються усім одразу. Це ж стосується й води.

Вибір екологічних товарів та пакувань

Все частіше українці почали обирати біорозкладне пакування. Також перевагу надають "чистим" продуктам, які є екологічними та дійсно корисними. Ймовірно, це пов'язано з тим, що через війну похитнулось здоров'я ледь не у всіх. А це своєрідний спосіб хоч трохи покращити ситуацію.

Экопакування. Фото: Freepik

Відмова від зайвих речей

Багато хто переглянув ставлення до одягу чи дрібничок. Звичка купувати все підряд відпала. Зараз українці все частіше відмовляються від непотрібних речей, які знадобляться їм раз чи два в житті.

Висадка дерев і кущів

Така звичка дійсно корисна в умовах криз та катастроф. Зелені насадження не лише зменшують температуру та очищають повітря, а й виконують оборонну функцію, що особливо актуально під час війни.

Жінка та чоловік садять дерево. Фото: Freepik

Табу на підпал рослинності

В українців з війною змінилася свідомість. Багато хто нарешті перестав підпалювати траву, адже в наш час це не тільки про забруднення повітря, а й додаткове навантаження на рятувальників, які й так докладають зусилля ледь не щодня для ліквідації наслідків ворожих атак.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які звички роблять нас бідними людьми. Через це неможливо розбагатіти.

Також ми розповідали про те, які жіночі звички подобаються чоловікам. Вони втрачають від них голову.