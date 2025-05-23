Привычки, приобретенные многими во время войны — возможно, и у вас уже такие есть

Девушка с флагом Украины. Фото: Freepik

Приоритеты украинцев кардинально изменились за время войны. Некоторые вещи, которые казались важными, теперь не имеют никакой ценности и не несут особого смысла. Это касается также и привычек.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Как изменились привычки из-за войны

Экономия энергии

Блэкауты и обстрелы научили нас всех с умом относиться к энергии. Если раньше мы об этом и не задумывались, то теперь знаем, как трудно жить без света или тепла. Поэтому украинцы взяли себе за привычку экономить ресурсы — выключают бытовую технику и не пользуются всем сразу. Это же касается и воды.

Выбор экологических товаров и упаковок

Все чаще украинцы начали выбирать биоразлагаемую упаковку. Также предпочтение отдают "чистым" продуктам, которые являются экологическими и действительно полезными. Вероятно, это связано с тем, что из-за войны пошатнулось здоровье чуть ли не у всех. А это своеобразный способ хоть немного улучшить ситуацию.

Экоупаковка. Фото: Freepik

Отказ от лишних вещей

Многие пересмотрели отношение к одежде или безделушкам. Привычка покупать все подряд отпала. Сейчас украинцы все чаще отказываются от ненужных вещей, которые понадобятся им раз или два в жизни.

Высадка деревьев и кустов

Такая привычка действительно полезна в условиях кризисов и катастроф. Зеленые насаждения не только уменьшают температуру и очищают воздух, но и выполняют оборонительную функцию, что особенно актуально во время войны.

Женщина и мужчина сажают дерево. Фото: Freepik

Табу на поджог растительности

У украинцев с войной изменилось сознание. Многие наконец перестали поджигать траву, ведь в наше время — это не только о загрязнении воздуха, но и дополнительная нагрузка на спасателей, которые и так прилагают усилия чуть ли не ежедневно для ликвидации последствий вражеских атак.

Напомним, ранее мы писали о том, какие привычки делают нас бедными людьми. Из-за этого невозможно разбогатеть.

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