Чому деякі жінки виглядають дорого, а інші дешево — справа в одній звичці

Красива дівчина. Фото: Freepik

Деякі жінки мають статусний та доглянутий вигляд навіть у найпростіших речах. Хтось же намагається купувати все брендове та дороге, але навіть це не допомагає створити багатий образ. Вся справа в одній жіночій звичці.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Як мати статусний вигляд

Справа не в одязі, макіяжі чи брендових речах. Навіть жінка у простих джинсах та футболці може мати дорогий вигляд. Впливає на це одна єдина звичка — уповільнення. Чи помічали ви, як рухаються Анджеліна Джолі чи Моніка Беллуччі? Вони наче пливуть у просторі.

Статусна жінка ніколи не метушиться та не спішить. Вона має плавні рухи, спокійні й чіткі жести. Різкість одразу ж здешевлює будь-який образ. Якщо ви постійно нервово чіпаєте волосся чи крутите каблучку, це видає невпевненість.

Стильна дівчина. Фото: Freepik

Це ж правило стосується й розмови. Впевнені в собі та статусні жінки говорять повільно, з паузами. Вони роблять все без поспіху. Тож, аби мати вигляд на всі 100%, перед виходом з дому зверніть увагу на три речі — постава, дихання, погляд. Ви маєте тримати пряму спину, дихати рівно та тримати погляд вище горизонту. Ці дрібниці формують статусність.

Візуальний образ — це не про одяг, а про подачу себе. Відчувайте впевненість у кожному русі. Тоді люди будуть сприймати вас як дійсно статусну особистість.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які жіночі звички подобаються чоловікам. Вони закохуються по вуха.

Також ми розповідали про те, які ранкові звички мають бути у кожного. Це змінить ваше життя повністю.