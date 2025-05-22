Почему некоторые женщины выглядят дорого, а другие дешево — дело в привычке

Красивая девушка. Фото: Freepik

Некоторые женщины имеют статусный и ухоженный вид даже в самых простых вещах. Кто-то же старается покупать все брендовое и дорогое, но даже это не помогает создать богатый образ. Все дело в одной женской привычке.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Как выглядеть статусно

Дело не в одежде, макияже или брендовых вещах. Даже женщина в простых джинсах и футболке может иметь дорогой вид. Влияет на это одна единственная привычка — замедление. Замечали ли вы, как двигаются Анджелина Джоли или Моника Беллуччи? Они как будто плывут в пространстве.

Статусная женщина никогда не суетится и не спешит. У нее плавные движения, спокойные и четкие жесты. Резкость сразу же удешевляет любой образ. Если вы постоянно нервно трогаете волосы или крутите кольцо, это выдает неуверенность.

Стильная девушка. Фото: Freepik

Это же правило касается и разговора. Уверенные в себе и статусные женщины говорят медленно, с паузами. Они делают все без спешки. Поэтому, чтобы выглядеть на все 100%, перед выходом из дома обратите внимание на три вещи — осанка, дыхание, взгляд. Вы должны держать прямую спину, дышать ровно и держать взгляд выше горизонта. Эти мелочи формируют статусность.

Визуальный образ — это не об одежде, а о подаче себя. Чувствуйте уверенность в каждом движении. Тогда люди будут воспринимать вас как действительно статусную личность.

Напомним, ранее мы писали о том, какие женские привычки нравятся мужчинам. Они влюбляются по уши.

Также мы рассказывали о том, какие утренние привычки должны быть у каждого. Это изменит вашу жизнь полностью.