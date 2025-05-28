Какие привычки воруют энергию и мотивацию действовать — избавьтесь от них немедленно

Задумчивая девушка. Фото: Freepik

Некоторые привычки не просто вредны, а мешают счастливо жить и достигать новых высот. Из-за вещей, которые многие делают каждый день, исчезает мотивация действовать, а энергии не хватает ни на что. Это можно исправить, если знать, от каких привычек лучше избавиться.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Из-за каких привычек исчезает мотивация

Малоподвижный образ жизни

Эта привычка ежедневно незаметно забирает энергию. Недостаток физической активности приводит к снижению тонуса мышц и ухудшению кровообращения. Следовательно, вы постоянно будете чувствовать усталость.

Недосыпание

Если вы привыкли спать мало, не стоит ждать прилива энергии и мотивации. Недосыпание приводит к хронической усталости и снижению иммунитета. Только качественный сон поможет поддерживать и физическое, и психологическое здоровье в тонусе.

Мужчина спит. Фото: Freepik

Постоянное использование гаджетов

Скроллинг только перегружает мозг и забирает энергию. Вряд ли вас накроет волна мотивации, если вы постоянно сидите в телефоне. Такая привычка делает ваш мозг менее эффективным и вызывает чувство усталости.

Жизнь в беспорядке

Захламленное пространство затрудняет концентрацию и вызывает чувство подавленности. Избавьтесь от этой привычки, если хотите ясно мыслить. Беспорядок в доме или на рабочем месте вас точно не будет вдохновлять на новые свершения.

Беспорядок в квартире. Фото: Freepik

Прокрастинация

Чем дольше вы будете откладывать задачи на потом, тем меньше вероятность, что вы начнете что-то делать. Такая привычка может забирать энергию и мешать действовать.

Напомним, ранее мы писали о том, какие привычки сокращают жизнь. От них необходимо немедленно избавиться, чтобы прожить долго.

Также мы рассказывали о том, как война изменила привычки украинцев. У многих людей кардинально изменились приоритеты.