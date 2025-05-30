Токсичні звички, які відштовхують від вас людей — їх потрібно позбутись

Погані стосунки між подругами. Фото: Freepik

Інколи ваша поведінка може відштовхувати людей. Деякі звички дратують інших та свідчать про токсичність. Варто знати про що саме йдеться та позбутись таких якостей характеру якнайшвидше, аби налагодити спілкування з людьми.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Робити із себе жертву

Люди не люблять спілкуватись з тими, хто постійно скаржиться, щоб підгодувати своє почуття жертви. Кожен може контролювати своє життя, тож варто перестати постійно звинувачувати долю чи інших людей в негараздах. Усвідомите, що ви набагато сильніші, ніж думаєте.

Постійно мислити негативно

Важко постійно бути поруч з людиною, яка думає тільки про погане. Погляд на життя, який полягає в тому, що навколо все тільки чорне, необхідно змінювати. Спілкування з такою людиною призводить лише до емоційної втоми.

Хлопець та дівчина спілкуються. Фото: Freepik

Ховатись під маскою

Кожна людина — індивідуальна особистість, яка не має ховати своє справжнє нутро. Ні від інших, ні від себе. Якщо ви постійно ховаєтесь під маскою фальші, довго спілкуватись з вами не буде ніхто.

Потребувати постійного схвалення

Будь-кому набридне постійно вас вихваляти та доводити вам вашу ж цінність. Такою поведінкою ви тільки виснажуєте людей, які знаходяться поруч. Пропрацюйте з психологом таку потребу та з'ясуйте корінь проблеми.

Подруги спілкуються. Фото: Freepik

Бути впертим перфекціоністом

Ідеальних людей не існує. Варто змиритись з цим та не вимагати від близьких досконалості. В іншому випадку, є велика ймовірність, що друзі просто перестануть з вами спілкуватись, аби полегшити собі життя.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які звички можуть повністю змінити життя. Близькі люди вас не впізнають.

Також ми розповідали про те, які звички роблять вас бідною людиною. Так ви ніколи не розбагатієте.