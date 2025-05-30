Токсичные привычки, которые отталкивают от вас людей — от них нужно избавиться

Плохие отношения между подругами. Фото: Freepik

Иногда ваше поведение может отталкивать людей. Некоторые привычки раздражают других и свидетельствуют о токсичности. Стоит знать о чем именно идет речь и избавиться от таких качеств характера как можно быстрее, чтобы наладить общение с людьми.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Делать из себя жертву

Люди не любят общаться с теми, кто постоянно жалуется, чтобы подкормить свое чувство жертвы. Каждый может контролировать свою жизнь, поэтому стоит перестать постоянно обвинять судьбу или других людей в проблемах. Осознайте, что вы гораздо сильнее, чем думаете.

Постоянно мыслить негативно

Трудно постоянно быть рядом с человеком, который думает только о плохом. Взгляд на жизнь, который заключается в том, что вокруг все только черное, необходимо менять. Общение с таким человеком приводит лишь к эмоциональной усталости.

Парень и девушка общаются. Фото: Freepik

Прятаться под маской

Каждый человек — индивидуальная личность, которая не должна прятать свое истинное нутро. Ни от других, ни от себя. Если вы постоянно прячетесь под маской фальши, долго общаться с вами не будет никто.

Нуждаться в постоянном одобрении

Любому надоест постоянно вас восхвалять и доказывать вам вашу же ценность. Таким поведением вы только истощаете людей, которые находятся рядом. Проработайте с психологом такую потребность и выясните корень проблемы.

Подруги общаются. Фото: Freepik

Быть упрямым перфекционистом

Идеальных людей не существует. Стоит смириться с этим и не требовать от близких совершенства. В противном случае, есть большая вероятность, что друзья просто перестанут с вами общаться, чтобы облегчить себе жизнь.

Напомним, ранее мы писали о том, какие привычки могут полностью изменить жизнь. Близкие люди вас не узнают.

Также мы рассказывали о том, какие привычки делают вас бедным человеком. Так вы никогда не разбогатеете.