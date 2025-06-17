Привычки, разрушающие вашу самооценку — проверьте, есть ли они у вас

Вы обесцениваете себя этим — привычки, которые усложняют жизнь
Некоторые привычки могут усложнять вам жизнь и обесценивать вашу личность в глазах других людей. Стоит знать, о чем именно идет речь, чтобы избавиться от тех вещей, которые могут негативно влиять на вас.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Какие привычки негативно влияют на самооценку
Часто просить прощения и оправдываться
Конечно, уверенный в себе человек всегда может признать свою вину и извиниться. Однако есть и такие люди, которые оправдываются без причины. Они просят прощения даже за те ситуации, в которых вообще нет их вины. Такая привычка обесценивает их в глазах других людей.
Неумение принимать комплименты
Некоторые люди на любую благодарность или похвалу реагируют не положительно, а негативно. Они могут отрицать комплимент словами "да не выдумывай", или "я ничего такого не сделала". Из-за такой реакции люди действительно начинают думать, что вы ничего не стоите.
Сокрытие собственных эмоций
Стоит говорить людям, если вам было неприятно их поведение. Объясните свои чувства и донесите позицию до собеседника. Не стоит замыкаться в себе, ведь это только демонстрирует инфантилизм и незрелость.
Сравнение себя с другими
Люди, которые постоянно себя сравнивают с кем-то, только разрушают собственную самооценку. Мол, кто-то лучше, а я хуже, или наоборот. Это типичное детское поведение, которое только будет разрушать вам жизнь.
Отсутствие личных границ
Человек сам себя обесценивает, если не может отстоять собственные границы. Конечно, не стоит на все отвечать негативом, но важно дать понять людям, как с вами можно обращаться, а как — нет.
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