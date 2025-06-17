Привычки, разрушающие вашу самооценку — проверьте, есть ли они у вас

Красивая девушка. Фото: Freepik

Некоторые привычки могут усложнять вам жизнь и обесценивать вашу личность в глазах других людей. Стоит знать, о чем именно идет речь, чтобы избавиться от тех вещей, которые могут негативно влиять на вас.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Часто просить прощения и оправдываться

Конечно, уверенный в себе человек всегда может признать свою вину и извиниться. Однако есть и такие люди, которые оправдываются без причины. Они просят прощения даже за те ситуации, в которых вообще нет их вины. Такая привычка обесценивает их в глазах других людей.

Неумение принимать комплименты

Некоторые люди на любую благодарность или похвалу реагируют не положительно, а негативно. Они могут отрицать комплимент словами "да не выдумывай", или "я ничего такого не сделала". Из-за такой реакции люди действительно начинают думать, что вы ничего не стоите.

Подруги говорят. Фото: Freepik

Сокрытие собственных эмоций

Стоит говорить людям, если вам было неприятно их поведение. Объясните свои чувства и донесите позицию до собеседника. Не стоит замыкаться в себе, ведь это только демонстрирует инфантилизм и незрелость.

Сравнение себя с другими

Люди, которые постоянно себя сравнивают с кем-то, только разрушают собственную самооценку. Мол, кто-то лучше, а я хуже, или наоборот. Это типичное детское поведение, которое только будет разрушать вам жизнь.

Грустная девушка. Фото: Freepik

Отсутствие личных границ

Человек сам себя обесценивает, если не может отстоять собственные границы. Конечно, не стоит на все отвечать негативом, но важно дать понять людям, как с вами можно обращаться, а как — нет.

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