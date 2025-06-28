Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВкусКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Счастье по-фински — привычки, которые стоит перенять украинцам

Счастье по-фински — привычки, которые стоит перенять украинцам

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2025 17:50
Привычки жителей самой счастливой страны в мире — они должны быть у украинцев
Девушка улыбается. Фото: Freepik
Ключові моменти Финские привычки, которые помогут стать более счастливым человеком

Уже не впервые Финляндия возглавляет рейтинг самых счастливых стран мира. Такая статистика — не случайность, а следствие простых привычек, которые делают финнов счастливее. Этим простым вещам стоит поучиться и украинцам.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Финские привычки, которые помогут стать более счастливым человеком

Ежедневные прогулки на природе

Для финнов прогулки на свежем воздухе — это стиль жизни. Так они снимают стресс и перезагружают мысли. Хватит даже маленького ежедневного путешествия в парк.

Выбирать велосипед или ходьбу вместо авто

Финны также часто отказываются от транспорта, отдавая предпочтение пешей ходьбе или велосипеду. Это не просто польза для здоровья, но и проявление заботы об экологии. Такая ежедневная зарядка помогает держать мозг в форме.

Фінські звички, які допоможуть стати щасливішою людиною
Девушка едет на велосипеде. Фото: Pexels

Закаляться холодной водой

Привычка принимать контрастный душ для финнов не экстрим. Это часть их культуры. Это поддерживает иммунитет и улучшает кровообращение. Кроме того, такая привычка вызывает приток гормонов счастья.

Есть просто, но сбалансировано

Финны питаются вкусно, но правильно. Они едят много овощей, злаков, белков и минимум переработанных продуктов. Сладости, газировка и фастфуд для финнов не норма, а исключение.

Фінські звички, які допоможуть стати щасливішою людиною
Полезная пища. Фото: Pexels

Покупать меньше, но качественнее

Финны живут по философии минимализма. Они считают, что чем меньше вещей в доме, тем больше там пространства и спокойствия. Люди отдают предпочтение подержанным или экологичным вещам, а хлам продают или отдают.

Напомним, ранее мы писали о том, какие привычки есть у несчастных людей. Эти вещи портят им жизнь.

Также мы рассказывали о том, из-за каких привычек вы постоянно уставшие. Они воруют энергию.

украинцы психология Финляндия привычки советы
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации