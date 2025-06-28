Привычки жителей самой счастливой страны в мире — они должны быть у украинцев

Девушка улыбается. Фото: Freepik

Уже не впервые Финляндия возглавляет рейтинг самых счастливых стран мира. Такая статистика — не случайность, а следствие простых привычек, которые делают финнов счастливее. Этим простым вещам стоит поучиться и украинцам.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Ежедневные прогулки на природе

Для финнов прогулки на свежем воздухе — это стиль жизни. Так они снимают стресс и перезагружают мысли. Хватит даже маленького ежедневного путешествия в парк.

Выбирать велосипед или ходьбу вместо авто

Финны также часто отказываются от транспорта, отдавая предпочтение пешей ходьбе или велосипеду. Это не просто польза для здоровья, но и проявление заботы об экологии. Такая ежедневная зарядка помогает держать мозг в форме.

Девушка едет на велосипеде. Фото: Pexels

Закаляться холодной водой

Привычка принимать контрастный душ для финнов не экстрим. Это часть их культуры. Это поддерживает иммунитет и улучшает кровообращение. Кроме того, такая привычка вызывает приток гормонов счастья.

Есть просто, но сбалансировано

Финны питаются вкусно, но правильно. Они едят много овощей, злаков, белков и минимум переработанных продуктов. Сладости, газировка и фастфуд для финнов не норма, а исключение.

Полезная пища. Фото: Pexels

Покупать меньше, но качественнее

Финны живут по философии минимализма. Они считают, что чем меньше вещей в доме, тем больше там пространства и спокойствия. Люди отдают предпочтение подержанным или экологичным вещам, а хлам продают или отдают.

Напомним, ранее мы писали о том, какие привычки есть у несчастных людей. Эти вещи портят им жизнь.

Также мы рассказывали о том, из-за каких привычек вы постоянно уставшие. Они воруют энергию.