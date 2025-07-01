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Головна Психологія П'ять звичок по-справжньому щасливих людей — мають бути у всіх

П'ять звичок по-справжньому щасливих людей — мають бути у всіх

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 06:33
Звички, які зроблять щасливою будь-яку людину — спробуйте це робити щодня
Дівчина посміхається. Фото: Freepik
Ключові моменти Які звички мають щасливі люди

Багато людей хочуть стати щасливими, але не знають що для цього варто робити та з чого почати. Однак на ділі нічого складного в цьому немає. Всього кілька звичок можуть змінити ваше життя назавжди.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Які звички мають щасливі люди

Теплий душ перед сном

Ця проста щоденна звичка не тільки стане приємним ритуалом, а й буде приносити користь, адже йдеться не тільки про гігієну. Тепла вода може вас розслабити та допоможе швидше заснути, а здоровий сон — запорука гарного самопочуття та настрою.

Цифровий детокс

Люди, які багато часу проводять у гаджетах тривожні більше за інших. Навчіться менше часу проводити в телефоні та інколи робіть собі повний вихідний від нього. Це допоможе емоційно відновитись та навчитись знову бачити прекрасне у простих речах — книгах, природі чи запахах.

Які звички мають щасливі люди
Дівчина говорить по телефону. Фото: Pexels

Розпорядок дня

Люди, які діють за складеним й продуманим планом, можуть бути щасливішими за інших. Це пов'язано з тим, що вони розуміють, що їх може чекати в майбутньому. Звичайно, інколи плани змінюються, але це не вибиває їх з колії.

Медитація

Такий простий ритуал дійсно допомагає стати щасливішою людиною. Медитація дає змогу заспокоїтися та очистити думки. Крім того, такі вправи на постійній основі покращують пам'ять.

Які звички мають щасливі люди
Дівчина медитує. Фото: Pexels

Щоденні прогулянки

Необов'язково потрібно годинами гуляти парком. Можна прогулятися буквально 20 хвилин після роботи. Але це справді сприятиме кращому самопочуттю та допоможе відволіктись від проблем й негараздів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які звички допоможуть вам змінити життя всього за 21 день.

Також ми розповідали про те, які звички є в нещасних людей — вони заважають насолоджуватись життям.

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Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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