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Главная Психология Пять привычек по-настоящему счастливых людей — должны быть у всех

Пять привычек по-настоящему счастливых людей — должны быть у всех

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 06:33
Привычки, которые сделают счастливым любого человека — попробуйте это делать каждый день
Девушка улыбается. Фото: Freepik

Многие люди хотят стать счастливыми, но не знают что для этого стоит делать и с чего начать. Однако на деле ничего сложного в этом нет. Всего несколько привычек могут изменить вашу жизнь навсегда.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Теплый душ перед сном

Эта простая ежедневная привычка не только станет приятным ритуалом, но и будет приносить пользу, ведь речь идет не только о гигиене. Теплая вода может вас расслабить и поможет быстрее заснуть, а здоровый сон — залог хорошего самочувствия и настроения.

Цифровой детокс

Люди, которые много времени проводят в гаджетах тревожные больше других. Научитесь меньше времени проводить в телефоне и иногда делайте себе полный выходной от него. Это поможет эмоционально восстановиться и научиться снова видеть прекрасное в простых вещах — книгах, природе или запахах.

Які звички мають щасливі люди
Девушка говорит по телефону. Фото: Pexels

Распорядок дня

Люди, которые действуют по составленному и продуманному плану, могут быть счастливее других. Это связано с тем, что они понимают, что их может ждать в будущем. Конечно, иногда планы меняются, но это не выбивает их из колеи.

Медитация

Такой простой ритуал действительно помогает стать более счастливым человеком. Медитация позволяет успокоиться и очистить мысли. Кроме того, такие упражнения на постоянной основе улучшают память.

Які звички мають щасливі люди
Девушка медитирует. Фото: Pexels

Ежедневные прогулки

Необязательно нужно часами гулять по парку. Можно прогуляться буквально 20 минут после работы. Но это действительно будет способствовать лучшему самочувствию и поможет отвлечься от проблем и проблем.

Напомним, ранее мы писали о том, какие привычки помогут вам изменить жизнь всего за 21 день.

Также мы рассказывали о том, какие привычки есть у несчастных людей — они мешают наслаждаться жизнью.

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Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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