Какие привычки могут бессознательно вредить психике — проверьте, есть ли они у вас

Девушка плачет. Фото: Freepik

Так же как мы заботимся о теле, стоит заботиться и об эмоциональном состоянии. На него могут влиять разные факторы, в частности, некоторые привычки, которые, на первый взгляд, кажутся безвредными.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Привычки, которые вредят психике

Перфекционизм

Стремление к лучшему — это конечно хорошо, но желание все делать идеально может навредить. Часто совершенство является чем-то недостижимым и изнурительным. Такая токсичная привычка может привести к хроническому стрессу, тревоге и истощению.

Игнорирование стресса

Замалчивание стресса может ухудшить не только психическое здоровье, но и физическое состояние человека. Не стоит думать, что все пройдет само. Важно признать проблему и побороть ее, чтобы не сделать еще больше.

Расстроенная девушка. Фото: Freepik

Пренебрежение заботой о себе

Уход за собой — это один из главных аспектов психического здоровья. Из-за пренебрежения этим вы можете чувствовать себя изнурительно. Забота о себе должна быть в приоритете и не стоит этим пренебрегать.

Слишком много дел и обещаний

Привычка брать на себя слишком много дел на работе или отношениях может привести к хроническому стрессу и переутомлению. Не жертвуйте собственным благополучием ради других, особенно, если вас об этом никто не просит.

Прокрастинация

Постоянное откладывание дел может нарастить тревогу и вызвать стресс. Такая привычка обеспечит чувство вины и низкую самооценку. Чтобы избежать этого, разрабатывайте план того, что и когда вам стоит сделать, и придерживайтесь этого.

Напомним, ранее мы писали о том, какие финские привычки стоит перенять украинцам, чтобы быть счастливее.

Также мы рассказывали о том, какие привычки имеют несчастные люди — это портит им всю жизнь.