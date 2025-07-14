Які звички допоможуть стати кращою версією себе — вони змінять вас назавжди

Дівчина посміхається. Фото: Pexels

Чи не кожен хоче стати кращою версією себе, змінити життя та досягнути більшого. У цьому допоможуть прості звички.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Ранок — час для себе

Відкладіть зранку телефон чи будь-які справи, що не стосуються вас. Приділіть час собі: сходіть в душ, випийте кави в тиші чи помедитуйте.

Фізична активність щодня

Важливо займатись хоча б мінімальною активністю. Оберіть те, що вам ближче до душі — танці, йога чи тренування. Головне, аби ви рухались щодня.

Дівчина займається йогою. Фото: Pexels

Запис думок та цілей

Інколи найкращі задуми залишаються невтіленими в реальність, адже про них просто забувають. Візьміть за звичку записувати свої думки та бажання.

15 хвилин на день — для розвитку

Щонайменше 15 хвилин на день виділяйте для саморозвитку. Читайте книги, статті чи слухайте подкасти. З часом це накопичиться у великі знання та змінить ваше мислення.

Люди, які надихають

Спілкуйтеся з тими, хто буде вас спонукати до більшого. Припиніть стосунки з токсичними людьми й зустрічайтеся з тими, хто буде вас наповнювати.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які звички є в успішних людей.

Також ми розповідали про те, яка одна звичка дозволить вам прожити довше.