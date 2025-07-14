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Главная Психология Помогут стать лучшей версией себя — пять простых привычек

Помогут стать лучшей версией себя — пять простых привычек

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 06:33
Какие привычки помогут стать лучшей версией себя — они изменят вас навсегда
Девушка улыбается. Фото: Pexels
Ключевые моменты Привычки, которые изменят вас в лучшую сторону

Едва ли не каждый хочет стать лучшей версией себя, изменить жизнь и достичь большего. В этом помогут простые привычки.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Привычки, которые изменят вас в лучшую сторону

Утро — время для себя

Отложите утром телефон или любые дела, которые не касаются вас. Уделите время себе: сходите в душ, выпейте кофе в тишине или помедитируйте.

Физическая активность ежедневно

Важно заниматься хотя бы минимальной активностью. Выберите то, что вам ближе по душе — танцы, йога или тренировки. Главное, чтобы вы двигались каждый день.

Звички, які змінять вас в кращу сторону
Девушка занимается йогой. Фото: Pexels

Запись мыслей и целей

Иногда лучшие замыслы остаются невоплощенными в реальность, ведь о них просто забывают. Возьмите за привычку записывать свои мысли и желания.

15 минут в день — для развития

По меньшей мере 15 минут в день выделяйте для саморазвития. Читайте книги, статьи или слушайте подкасты. Со временем это накопится в большие знания и изменит ваше мышление.

Люди, которые вдохновляют

Общайтесь с теми, кто будет вас побуждать к большему. Прекратите отношения с токсичными людьми и встречайтесь с теми, кто будет вас наполнять.

Напомним, ранее мы писали о том, какие привычки есть у успешных людей.

Также мы рассказывали о том, какая одна привычка позволит вам прожить дольше.

психология изменения привычки советы саморазвитие
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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