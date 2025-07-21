Какие популярные привычки незаметно убивают вас — избавьтесь от них немедленно

Девушка держит овощи и фрукты в руках. Фото: Freepik

Некоторые "полезные" привычки на самом деле очень вредят организму. Многие делают эти вещи ежедневно, даже не подозревая, насколько они могут влиять на здоровье.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Какие привычки на самом деле вредят

Диеты и голодание

Резкое ограничение в питании действительно может помочь резко сбросить вес. Однако со временем это может привести к компульсивному перееданию или обратному эффекту.

Постоянный детокс и очищение

Не стоит перебарщивать с такими процедурами. Чрезмерное очищение может убить микрофлору кишечника навсегда.

Девушка делает смузи. Фото: Freepik

Чрезмерное потребление БАДов

Лучше заботиться о здоровье через питание, а не через таблетки или БАДы. Избыток может повлечь за собой негативные последствия.

Чрезмерные тренировки без отдыха

Постоянные физические нагрузки без восстановления не будут приносить пользу. Наоборот они могут вызвать травмы и выгорание.

Слепое следование модным фитнес-трендам

Не стоит делать то, что модно. Лучше занимайтесь тем, что на самом деле вам приносит удовольствие и пользу.

Напомним, ранее мы писали о том, какие привычки помогут изменить тело за месяц.

Также мы рассказывали о том, какая привычка медленно ведет к инсульту.