Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Популярные привычки, что могут быть вредны — обратите внимание

Популярные привычки, что могут быть вредны — обратите внимание

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 06:33
Какие популярные привычки незаметно убивают вас — избавьтесь от них немедленно
Девушка держит овощи и фрукты в руках. Фото: Freepik
Ключевые моменты Какие привычки на самом деле вредят

Некоторые "полезные" привычки на самом деле очень вредят организму. Многие делают эти вещи ежедневно, даже не подозревая, насколько они могут влиять на здоровье.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Какие привычки на самом деле вредят

Диеты и голодание

Резкое ограничение в питании действительно может помочь резко сбросить вес. Однако со временем это может привести к компульсивному перееданию или обратному эффекту.

Постоянный детокс и очищение

Не стоит перебарщивать с такими процедурами. Чрезмерное очищение может убить микрофлору кишечника навсегда.

Які звички насправді шкодять
Девушка делает смузи. Фото: Freepik

Чрезмерное потребление БАДов

Лучше заботиться о здоровье через питание, а не через таблетки или БАДы. Избыток может повлечь за собой негативные последствия.

Чрезмерные тренировки без отдыха

Постоянные физические нагрузки без восстановления не будут приносить пользу. Наоборот они могут вызвать травмы и выгорание.

Слепое следование модным фитнес-трендам

Не стоит делать то, что модно. Лучше занимайтесь тем, что на самом деле вам приносит удовольствие и пользу.

Напомним, ранее мы писали о том, какие привычки помогут изменить тело за месяц.

Также мы рассказывали о том, какая привычка медленно ведет к инсульту.

здоровье психология привычки советы организм
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации