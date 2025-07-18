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Головна Психологія Небезпечна звичка, яка повільно веде до інсульту — є у багатьох

Небезпечна звичка, яка повільно веде до інсульту — є у багатьох

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 06:33
Невинна звичка з небезпечними наслідками — багато хто вважає це нормою
Засмучена дівчина. Фото: Pexels
Ключові моменти Яка звичка може викликати інсульт

Багато хто вважає інсульт хворобою літніх людей, але насправді це далеко не так. Він може з'явитися навіть у молоді, яка не стежать за своїм здоров'ям та має шкідливі звички. Серед них є одна, яка вбиває організм непомітно.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Яка звичка може викликати інсульт

Всі знають, що інсульт можуть викликати ожиріння, куріння чи захворювання, пов'язані із серцем і тиском. Однак мало хто розуміє, що однією з найбільш шкідливих навичок, які на це впливають, також є хронічний недосип.

Йдеться вже не просто про втому. Через хронічну нестачу сну судини людини живуть у такому собі постійному спазмі, а кров стає дуже щільною. Ви думаєте, що попрацюєте сьогодні до ночі, а завтра зранку виправите втому кавою й все пройде. Однак наслідки таких хронічних недосипань накопичуються й рано чи пізно можуть викликати інсульт. Мозок може просто не витримати ще однієї ночі без відновлення.

Яка звичка може викликати інсульт
У дівчини болить голова. Фото: Pexels

Багато хто ввечері любить переглядати соцмережі замість того, аби відпочивати. Однак це не про розслаблення, а про вигорання вашого організму. Така звичка спочатку призведе до втрати здатності концентруватися та напруження. Зрештою хронічний недосип може обернутись для вас стрибками тиску та серйозними захворюваннями.

Ви не відчуватимете, як помиратиме ваша нервова система — вона не буде боліти, а просто вимкнеться в один момент. Тож піклуйтеся про неї й оберігайте ще до того, як ознаки втоми чи хвороби стануть явними.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які корисні ранкові звички допоможуть змінити тіло.

Також ми розповідали про те, які прості звички допоможуть прожити довго.

здоров'я психологія звички безсоння інсульт
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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