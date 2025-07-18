Безобидная привычка с опасными последствиями — многие считают это нормой

Расстроенная девушка. Фото: Pexels

Многие считают инсульт болезнью пожилых людей, но на самом деле это далеко не так. Он может появиться даже у молодежи, которая не следит за своим здоровьем и имеет вредные привычки. Среди них есть одна, которая убивает организм незаметно.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Какая привычка может вызвать инсульт

Все знают, что инсульт могут вызвать ожирение, курение или заболевания, связанные с сердцем и давлением. Однако мало кто понимает, что одним из самых вредных навыков, которые на это влияют, также является хронический недосып.

Речь идет уже не просто об усталости. Из-за хронической нехватки сна сосуды человека живут в неком постоянном спазме, а кровь становится очень плотной. Вы думаете, что поработаете сегодня до ночи, а завтра утром исправите усталость кофе и все пройдет. Однако последствия таких хронических недосыпаний накапливаются и рано или поздно могут вызвать инсульт. Мозг может просто не выдержать еще одной ночи без восстановления.

У девушки болит голова. Фото: Pexels

Многие вечером любят просматривать соцсети вместо того, чтобы отдыхать. Однако это не о расслаблении, а о выгорании вашего организма. Такая привычка сначала приведет к потере способности концентрироваться и напряжению. В конце концов хронический недосып может обернуться для вас скачками давления и серьезными заболеваниями.

Вы не будете чувствовать, как будет умирать ваша нервная система — она не будет болеть, а просто выключится в один момент. Поэтому заботьтесь о ней и оберегайте еще до того, как признаки усталости или болезни станут явными.

Напомним, ранее мы писали о том, какие полезные утренние привычки помогут изменить тело.

Также мы рассказывали о том, какие простые привычки помогут прожить долго.