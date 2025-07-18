Безобидная привычка с опасными последствиями — многие считают это нормой

Опасная привычка, медленно ведущая к инсульту — есть у многих
Многие считают инсульт болезнью пожилых людей, но на самом деле это далеко не так. Он может появиться даже у молодежи, которая не следит за своим здоровьем и имеет вредные привычки. Среди них есть одна, которая убивает организм незаметно.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Какая привычка может вызвать инсульт
Все знают, что инсульт могут вызвать ожирение, курение или заболевания, связанные с сердцем и давлением. Однако мало кто понимает, что одним из самых вредных навыков, которые на это влияют, также является хронический недосып.
Речь идет уже не просто об усталости. Из-за хронической нехватки сна сосуды человека живут в неком постоянном спазме, а кровь становится очень плотной. Вы думаете, что поработаете сегодня до ночи, а завтра утром исправите усталость кофе и все пройдет. Однако последствия таких хронических недосыпаний накапливаются и рано или поздно могут вызвать инсульт. Мозг может просто не выдержать еще одной ночи без восстановления.
Многие вечером любят просматривать соцсети вместо того, чтобы отдыхать. Однако это не о расслаблении, а о выгорании вашего организма. Такая привычка сначала приведет к потере способности концентрироваться и напряжению. В конце концов хронический недосып может обернуться для вас скачками давления и серьезными заболеваниями.
Вы не будете чувствовать, как будет умирать ваша нервная система — она не будет болеть, а просто выключится в один момент. Поэтому заботьтесь о ней и оберегайте еще до того, как признаки усталости или болезни станут явными.
Напомним, ранее мы писали о том, какие полезные утренние привычки помогут изменить тело.
Также мы рассказывали о том, какие простые привычки помогут прожить долго.
Читайте Новини.LIVE!