Що таке нейтральні звички — чи дійсно вони ніяк не впливають на людину

Здивована дівчина. Фото: Freepik

Всі ми знаємо про корисні та шкідливі звички. Їх відрізнити не важко та й вплив таких речей на життя людини відомий усім. Однак існують ще й нейтральні звички.

Новини.LIVE розповідають детальніше про те, що це таке.

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Які звички можуть бути нейтральними

Нейтральна звичка — це поведінка людини, яка ніяк не впливає на неї. Такі речі дійсно не мають ані позитивних, ані негативних наслідків на здоров'я чи добробуту. Нейтральні звички просто характеризують людину.

Дівчина посміхається. Фото: Pexels

Якщо корисні чи шкідливі звички мають вагомий вплив на життя, то нейтральні просто свідчать про вподобання людини. Наприклад, пити каву перед роботою, читати газету щодня чи обирати одяг лише певного кольору — це все звички, які ніяк не вплинуть на здоров'я людини. Відтак вони є нейтральними.

Нейтральні звички частіше за все з'являються автоматично. Ми набуваємо їх тоді, коли робимо елементарні речі щоденно або ж незмінно. Наприклад, порядок ранкової рутини чи сніданок лише за столом в кухні. Позбуватись таких звичок не потрібно, адже якщо вам так комфортно, вони абсолютно ніяк не зашкодять.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які звички є основою здорового способу життя.

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