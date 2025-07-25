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Головна Психологія П'ять корисних звичок, до яких необхідно привчати дітей

П'ять корисних звичок, до яких необхідно привчати дітей

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 06:33
Які корисні звички мають бути в дітей — до цього потрібно привчати змалечку
Батьки з дітьми. Фото: Freepik
Ключові моменти Які корисні звички мають бути в дітей

Корисні звички набути важче, ніж шкідливі. Якщо прищепити їх ще у дитинстві, то в дорослому віці буде легше. Відтак батькам варто звернути увагу на кілька важливих речей.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Які корисні звички мають бути в дітей

Заняття спортом

Батькам варто змалечку привчати дітей до занять спортом. Показуйте власний приклад та поясніть дитині, чому така звичка важлива. Не обов'язково займатись виснажливими тренуваннями, вистачить ранкової зарядки чи присідань.

Догляд за зубами

Здається, що це елементарна річ, але багато батьків нехтують нею й думають, що дитина сама навчиться всього, коли подорослішає. Не варто припускатись такої помилки. Прищепіть дитині звичку якісно доглядати за зубами та вчасно їх лікувати.

Які корисні звички мають бути в дітей
Дитина чистить зуби. Фото: Pexels

Режим сну

Сон — це про здоров'я та гарне самопочуття. Дитина повинна мати графік сну, аби добре відпочивати. Допоможіть їй опанувати техніки швидкого засинання та забезпечте комфорт у спальні.

Здорове харчування

Налагодити здорове харчування в дорослому віці складно, якщо такої звички не було з дитинства. Навчіть дитину їсти смачно й корисно одночасно. Це не означає, що їй потрібно заборонити всю жирну чи солодку їжу. Просто її має бути в рази менше, аніж корисних харчів.

Які корисні звички мають бути в дітей
Сім'я снідає. Фото: Pexels

Радіти життю

Це надзвичайно проста звичка, яку багато хто обходить стороною. Однак саме вона визначає те, чи буде ваша дитина в майбутньому радіти життю й навіть елементарним речам, або ж дивитиметься на все з песимізмом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які звички є основою здорового способу життя.

Також ми розповідали про те, які популярні звички насправді шкодять вашому організму.

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Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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