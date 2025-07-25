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Главная Психология Пять полезных привычек, к которым необходимо приучать детей

Пять полезных привычек, к которым необходимо приучать детей

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 06:33
Какие полезные привычки должны быть у детей — к этому нужно приучать с детства
Родители с детьми. Фото: Freepik
Ключевые моменты Какие полезные привычки должны быть у детей

Полезные привычки приобрести труднее, чем вредные. Если привить их еще в детстве, то во взрослом возрасте будет легче. Поэтому родителям стоит обратить внимание на несколько важных вещей.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Какие полезные привычки должны быть у детей

Занятия спортом

Родителям стоит с детства приучать детей к занятиям спортом. Показывайте собственный пример и объясните ребенку, почему такая привычка важна. Не обязательно заниматься изнурительными тренировками, хватит утренней зарядки или приседаний.

Уход за зубами

Кажется, что это элементарная вещь, но многие родители пренебрегают ею и думают, что ребенок сам научится всему, когда повзрослеет. Не стоит допускать такой ошибки. Прививайте ребенку привычку качественно ухаживать за зубами и вовремя их лечить.

Які корисні звички мають бути в дітей
Ребенок чистит зубы. Фото: Pexels

Режим сна

Сон — это о здоровье и хорошем самочувствии. Ребенок должен иметь график сна, чтобы хорошо отдыхать. Помогите ему освоить техники быстрого засыпания и обеспечьте комфорт в спальне.

Здоровое питание

Наладить здоровое питание во взрослом возрасте сложно, если такой привычки не было с детства. Научите ребенка есть вкусно и полезно одновременно. Это не значит, что ему нужно запретить всю жирную или сладкую пищу. Просто ее должно быть в разы меньше, чем полезных продуктов.

Які корисні звички мають бути в дітей
Семья завтракает. Фото: Pexels

Радоваться жизни

Это очень простая привычка, которую многие обходят стороной. Однако именно она определяет то, будет ли ваш ребенок в будущем радоваться жизни и даже элементарным вещам, или же будет смотреть на все с пессимизмом.

Напомним, ранее мы писали о том, какие привычки являются основой здорового образа жизни.

Также мы рассказывали о том, какие популярные привычки на самом деле вредят вашему организму.

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Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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